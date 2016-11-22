Yaşar, Çerkeslerle buluştu

Kafkas Dernekleri Federasyonunca (KAFFED), Rusya Federasyonu’na bağlı Adıgey Cumhuriyeti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

ODTÜ Vişnelik Tesisleri’ndeki etkinliğe, Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhammet Kul, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, KAFFED Genel Başkanı Yaşar Aslankaya ve çok sayıda davetli katıldı.

“Farklılıklarımız zenginliğimizdir”

Davette konuşma Yapan Başkan Yaşar, “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan Çerkes dostlarıma selam olsun. Adıgeyler çok eski ve kadim bir ulustur. Kültürlerini, dillerini nesilden nesile aktarmayı başarabilmiş bir halktır. Kahramanlık, yiğitlik ve asaletle örülü bir tarihsel geçmiş olan Adıgeyler, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Hem yaşadıkları ülkeleri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılıkları hem de Kafkasların kartalları olarak tarihsel vatanlarına bağlılıkları nedeniyle takdiri hak edenlerdir. Bu ülke hepimize yetecek kadar büyük bir ülke, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Biz bir arada çok güzeliz. Kökümüz ne olursa olsun birbirimizi sevmek, birbirimize saygı göstermek zorundayız. Eğer birbirimizi seversek, bu ülkenin değerlerine önem verirsek inanın bu ülkede kardeşçe el ele yaşarız. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum” dedi.

“Adıgey Cumhuriyeti bir numara”

KAFFED Genel Başkanı Aslankaya ise Adigey Cumhuriyeti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliğine katılanlara teşekkür ederek, Adigey Cumhuriyeti ile Türkiye arasında seyahat kolaylığının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanı Kul da Adigey Cumhuriyeti’nin 25’inci yılında dil ve kültür alanlarında çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ve bunların kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Rusya Federasyonunda 40 civarında özerk ve federe bölge olduğunu aktaran Kul, “Adıgey Cumhuriyeti, bunların arasında bir numara. Zaten plaka numarası da 01” diye konuştu.

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