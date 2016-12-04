Yaşar, Başkent’te Sivas Günleri’nde

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas’ın, kültürünü, tarihini ve sanatını daha yakından tanıtmak için Atatürk Kültür Merkezinde 3’üncüsü düzenlenen “Başkent’te Sivas Günleri ”ne katıldı.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından gerçekleşen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, eski bakanlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe de katıldı.

“Farklılıklarımız zenginliklerimizdir”

Etkinlikte konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sivaslılara seslendi, “Böyle bir günde sizinle olmaktan gurur duyuyorum.

Sivas Anadolu’nun önemli bir ilidir. Her şeyden önce kuruluşun ve kurtarılışın mihenk taşı olan bir ildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kongre yaptığı bir ildir.

Bugün Sivas, Cumhuriyet’in başkentinde tanıtılıyor, burada bölgenin değerlerini, coğrafyasını, kültürünü görüyoruz. Ben bir yerel yönetici olarak hemşeri derneklerine önem veriyorum.

Çünkü hemşeri dernekleri acı günde, tatlı günde hemşerilerini bir araya getiren bir tutkaldır.

Belediye olarak bu tür derneklere katkı yapıyoruz. Bugün de Sivas Günlerine katkı yapmaktan onur duyuyorum.

Biz kimseyi ayırt etmiyoruz, farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Hep birlikte el ele ülkemize ve Cumhuriyetimize sahip çıkacağız” dedi.

Kangal Köpeği ve şifa dağıtan balıklar sergilendi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da “Bu dört günü burada dolu dolu geçireceğiz. Sivas kültürüyle, tarihiyle, Anadolu’muzun önemli şehirlerinden birisidir.

Hepsinden önemlisi Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir ildir. Böyle bir ilin mensubu olduğum için gurur duyuyorum. Bu etkinlikte emeği olan herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Ölmez de ise konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ve Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’a etkinliğe vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür etti.

1-4 Aralık tarihlerinde 4 gün boyunca devam edecek etkinlikte bölgenin dünyaca ünlü Kangal Köpeği, cilt hastalıklarına şifa olan balıkları da yer aldı.

Ayrıca aşıkları ile ün salmış olan şehrin en önemli halk ozanlarından Aşık Veysel de Cengiz Özkan’ın sesiyle anıldı. Halk oyunları, mehter takımı ve 5 Bacılar semah gösterisi ise vatandaşları büyüledi.

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