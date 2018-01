Maddi sıkıntılar sebebiyle zor şartlarda mücadele veren ancak başarılı bir performans sergileyerek TFF 1. Lig’e yükselen Türk futbolunun köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü, olağan genel kurulunu Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Genel kurula Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de katıldı.

“Ankaragücü’nün sıkıntılarından hepimiz sorumluyuz”

Olağan genel kurulda konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankaragücü’ne hak ettiği değerin verilmediğini vurguladı. Yaşar, “Ankaragücü, Başkent Ankara’nın simgesidir, Kurtuluş Savaşı yıllarında faaliyete geçen ve o günden bugüne gelmiş ancak bugün hak ettiği yerde olmayan bir takımımızdır. Ama bundan yerel yöneticiler ve devleti idare edenler olarak da, Ankara’nın nimetlerini yiyen Ankara’dan para kazanan işadamları olarak da hepimiz sorumluyuz. Ankaragücü gibi geniş kitlelerin kalbinde yer etmiş bir takımın çok uzun süreler sadece ihtiraslar uğruna kaynaklarının başka takımları yaratmak için harcanmasını, sahip çıkılmamasını ben hiçbir zaman içime sindiremedim” dedi.

“Ankara’ya yakışan Ankaragücü’ne sahip çıkmaktır”

Ankaragücü’ne her zaman sahip çıkacağını da sözlerine ekleyen Yaşar, “Ankaragücü’nün yaşadığı o sıkıntılı süreçte ben elimden gelen her türlü desteği verdim. Sadece Ankaragücü’ne değil sporun tüm dallarında faaliyet gösteren amatör kulüplere de sahip çıkıyorum. Ankara’yı temsil edecek takımlara hangi branşta olursa olsun katkı vermeliyiz. Ankaragücü doğru yolda. Şimdi Ankaragücü’nün kıymeti bilindi. Bunu başaran Mehmet Yiğiner ve yönetimidir. Bu yönetimin başarılı sonuçlar almasına hepimiz yardımcı olmalıyız. Ankara’ya yakışan Ankaragücü’ne sahip çıkmaktır.

“10 bin üye bulursak Süper Lig’deyiz”

Mehmet Yiğiner ise Ankaragücü’nün hangi noktadan nereye geldiğini anlatarak, kulüp hakkında bilgi verdi.

Yiğiner, “Biz başkan olmadan önce, kulübün idare binası zaten kapalıydı. Futbolcuların kaldığı yerde gaz yok, soğuk suyla duş alıyorlar. Biz zannettik ki 20-30 milyon borcumuz var. Borçlar ödendikçe dosyalar geldi. 27 dosya FIFA’lık dosya. Biz bitirdikçe çıktı. 27 dosyadan şu an 4 tane kaldı. 1-2 dosyadan dolayı kulüpler puan sildiriyor. Biz bunu yapmadık. Puanlarımızı sildirmeden zirve mücadelesi veriyoruz.Biz bu dönemlerden geldik. 280-290 haciz dosyası ile mücadele ettik. Çok uğraştık ama bu bizim 5 senemizi aldı. İşin 4’te 3’lük bölümünü çözdük. Şuan geldiğimiz noktadan biz transfer yasağını da kaldırabiliriz. Vergi ve SSK borcumuz bir de futbolcu alacakları var. En fazla 10 milyon bile olsa bu Ankara için çok büyük bir borç değil. Biz 10 bin üye istiyoruz. 1000 TL vereceksiniz çok büyük bir para değil bu. 10 bin üye bulursak Süper Lig’deyiz. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda her şeyimiz var.

Taraftarlar kulübüne sahip çıktığı sürece bir sorun yaşanmıyor” dedi.

Yiğiner, Sarı Lacivertlilere yeniden başkan seçildi

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu ve ardından hesap raporları okundu ve oylamaya geçildi.

Oylama sonucunda güven tazeleyen Yiğiner, tek olarak girdiği başkanlık adaylığında 905 delegeden kullanılan 276 oyun tamamını alarak, Sarı Lacivertlilere yeniden başkan seçildi.