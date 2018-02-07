Eczacılar stoklamayı biz yapmıyoruz

Son günlerde bilindiği üzere piyasada ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Eczacılara göre ilaç sıkıntısının başlıca nedeni ilaç fiyatlarına beklenen yüzde 15’lik zam.

İlaç sıkıntısı konusunda Sağlık Bakanlığının “ Eczacıların ilaç depoluyor, sıkıntı bundan kaynaklanıyor” açıklamalarına karşın TEİS‘in bu açıklamaya verdiği yanıt konusundaki düşüncelerini eczacılara sorduk. 40 yıllık bir tecrübeye sahip ve eczacılar eski oda başkanı Hilmi Şener piyasada yaşanan ilaç sıkıntısı ve eczacıların yaşadığı diğer sorunları hakkında şu şekilde konuştu;

“Piyasadaki ilaç yokluğunda eczanelerin en ufak bir hatası yok. O durum tamamen ilaç firmalarının ve bazı ilaç depolarının yüzde 15’lik bir artışı bekledikleri için sebep oldukları bir durumdur. Depolar ve firmalar stoklama yapıyorlar. Eczacının zaten stok yapacak gücü yok, eczacı zaten ucu ucuna ay başını getiriyor. Kirasını ödeyecek personel giderlerini ödeyecek ve geçimini sağlayacak yani eczaneler ilaç depolaması yapamaz. Bu durum tamamen bazı depoların ve firmaların stok yapmasından kaynaklanıyor” dedi.

Muayene ücretlerini eczanelerin tahsil etmesi bir sıkıntı yaratıyor mu?

Şener; İlaç alırken hastaların muayene ücretlerini bizler alıyoruz ve bu paralar bize kalmıyor. Hastalarımız hala bunu öğrenemediler. Bu durum bakıldığında yeni bir konu değil. 5 yıldan uzun süredir bizler hasta ve devlet arasında kalıyoruz. Bu uygulamada biz eczacıları resmen bedava tahsildar olarak kullanıyorlar. Bu tahsilatta eczacının hiçbir çıkarı ve kazancı yok. Burada biz zaman zaman hastalarla muhatap oluyoruz. Biz bunu tamamen sosyal güvenlik kurumu adına tahsil etmiş oluyoruz. Bu tahsilatın karşılığın da da bir çok arkadaşımız kartla ödeme aldığı için bu para karmış gibi KDV’sini veriyor. Kar oranın da vergisini ödüyor gerçekten biz eczacılar için sıkıntılı ve üzücü bir durum.

Reçetesiz ilaç kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Şener; Bilinçsiz ilaç kullanımı durumunda gerçekten Sağlık Bakanlığımız haklı özellikle antibiyotik ilaçların kullanımı bugüne kadar çok istismar edildi. Ama buda bizlerin nöbetçi olduğumuz günlerde açıkcası çok zorluyor. Adam çocuğu kucağında gecenin geç saatinde geliyor ve ilaç istiyor buda bizlere sıkıntı yaratıyor. Hastanelerde gerçekten çok ciddi bir yoğunluk var acil servisler tamamen dolu bu yüzden de bazı vatandaşlarımız hastaneye gitmeden ilaç kullanmak istiyor. Kırk yıllık bir eczacı ve eski bir oda başkanı olarak özellikle antibiyotiklerin reçetesiz satılmasına kesinlikle karşıyım.

Bazı ilaçların marketlerde satılması düşüncesi için ne diyorsunuz ?

Türkiye’de bu durum bir gün mutlaka olacak. Ama ne kadar süre sonra olur onu bilmiyorum. Avrupa’da bir çok market zinciri bu ilaç satışlarını yapıyor. Ama bu Türkiye de zor bir olay olarak görünüyor. Neden Türk halkı ile eczacının bağı öyle sıkıdır ki komşusu gelir çocuk geldiğinde alsın diye evinin anahtarını verir. Parası yoktur sonra ödemek için ilaç alır bunu marketlerdeki eczanelerde yapamazlar. Eczaneler halkın gözünde hala en ciddi en güvenilir müesseseler olarak görünüyor. Eczacı sokaktaki vatandaşın komşusunun abisidir ablasıdır. Böyle bir bağ vardır. Türkiye’nin şartlarında da bu şekilde gidecek biz görürmüyüz bilmiyorum ama bir gün bu ilaçlar süper marketlerde satılacak.

Bu günlerde en mevsimsel nedenlerden dolayı çok vitaminler ve girip ilaçları satılıyor. Bu sene benim 41. yılım ilk defa geçen hafta pazar günü nöbetimde insanları sıraya soktuk bu sene garip bir şekilde insanlarda salgın var. Eczacılar söylendiği gibi eczanesinde ilaç depolayamaz bunu gönülden söylüyorum. İstese bile yapamaz buna maddi gücü elvermez. Eczacılar artık bizim ilk yıllarda açtığımız gibi bir kar sahibi olamıyor.

İlaç piyasasında yaşanan ilaç sıkıntısı ve Sağlık Bakanlığından gelen açıklamaya cevap olarak TEİS’in yaptığı basın açıklaması şu şekilde;

Sağlık Bakanı Demircan’ın piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili olarak “Biz bu işi takip ediyoruz. İlacın hangi eczanelerde ne kadar olduğunu biliyoruz. Böyle bir suçu olan varsa ceza vereceğiz, maddi cezası tekrarında kapatmaya kadar giden cezalar var. Var olan ilacı yok demek suçtur. Uyarıyoruz eczaneleri.” şeklindeki açıklaması üzerine yazılı bir açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten SAYDAN “Sayın Bakanın ilaç yokluğu konusunda yanlış ve eksik bilgilere dayalı olarak eczacıları hedef gösteren açıklamasına üzülerek şahit olduk. Eczacıları hiçbir gerekçeye dayanmadan itham etmek sorunu çözmez. Bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedeni ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 20 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmalarıdır. Eczacılar yüzünden yaşanan bir sorun bulunmadığı gibi, eczacıların bu gibi sorunları aşmak için kullanabilecekleri bir argüman da bulunmamaktadır. Taşları bağlayarak köylüye suç atmak köydeki sorunu çözmez.” dedi.

Saydan’ın açıklaması Şöyle;

“Her zaman kolaylıkla töhmet altında bırakılan eczanelerimizin bırakın stok yapmaya müsait sermayeye sahip olmasını, neredeyse yüzde 95’inin kredi ve borç sarmalında olduğu göz önünde bulundurulursa, birçoğu çeklerini ödemekte zorlanmakta, 20 Şubat’a kadar dayanacak güçleri dahi bulunmamaktadır. Ayrıca: eczanelerin bölgelere göre farklılık gösteren “yok ilaçları“ bulunmakta olup bunları il dışında yani farklı bir eczanedeki meslektaşı ile takas yapma hakkı da kanunumuzda olduğu halde yönetmeliğimizle engellenmektedir. Sendikamızca kanuna aykırı olan bu durum için hukuki yollara başvurulmuş olup, yetkililerin ivedilikle bu engellemeyi “yaşadığımız bu sıkıntılı günleri görerek “ kaldırmasını bekliyoruz. Örneğin; Ankara’da eczanesi bulunan meslektaşımız, Kırıkkale’deki meslektaşı ile ilaç takası yaparak hasta vatandaşına ilaç temin edememektedir.

Eczaneler arası il dışı takas yöntemi ilaç yokluğunu önemli ölçüde azaltacak bir yöntem iken neden hala yasaktır?

Hastalarımız ilaç yokluğu sorunu ile eczanelerimizde karşı karşıya gelmektedir ama sorunun kaynağı eczanelerimiz değildir. 20 Şubat 2018 tarihinde ilaca yüzde 15 dolayında bir zam geleceği öngörülmektedir. Eczacıların brüt karının yüzde 20 olduğu düşünüldüğünde yüzde 15’lik ekstra bir kazanım için hazırda olan yüzde 20 kardan vazgeçtiğini düşünmenin, zaten düşük olan cirolarını ilaç satmayarak daha da düşürmeye çalıştığını öngörmenin hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Ülkemiz artık 70’lerin karaborsası ve kuyruklarının yaşandığı bir ülke değildir. Bir eczaneden alamazsa hasta diğer eczaneden alır. O aldığı eczane de; hem hasta, hem ciro, hem de kar elde eder. Serbest piyasa ekonomisinde perakende sektöründe “stokçuluk” olmaz. Sayın Bakanın yanlış bilgilendirmeye maruz kaldığını ve bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Gerçek durum şudur; Euro artışı beklendiği için ilaç üretim ve ithalatının ertelenmesine bağlı olarak ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların eczanelerimize sevkıyatını minimum seviyede tutmakta bu yüzden de piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır. 20 Şubat’tan itibaren güncel EURO kurunun 2,60 TL olarak hesaplanacak olması, yani gerçek kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok ithalat yapanları etkilemektedir. Kur düzenlemesinin özellikle pahalı olup da yokta olan ilaçların sayısını azaltmayacağı ortadadır. Sorun; eczanede ilaç bulunup bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla gitmektedir. Eczacıları günah keçisi ilan ederek gelmekte olan bu büyük tehlikeyi göz ardı etmemek, her ne kadar örselensek de doğruyu kamuoyuyla paylaşmak bizim vazgeçmeyeceğimiz bir görevdir.

Tüm bu gerçekler göz ardı edilerek, sağlıkta dönüşüm projesini nerede ise tek başına yüklenerek bugünlere ulaşmasını sağlayan eczane eczacılarının töhmet altında bırakılması son derece yanlıştır. Şirketlerin önceliği karlılıktır, biz eczacıyız, ticaret bizim önceliğimiz asla olamaz. TEİS olarak vatandaşlarımıza ve kamuoyuna tekrar hatırlatmak isteriz ki; sağlıktan tasarruf olmaz, bulunmayan ilaç en pahalı ilaçtır. Bulunmayan ilacın sorumlusu eczacılar değildir.”