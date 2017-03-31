Tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, 14 Nisan’da vizyona girecek “Yaşamak Güzel Şey” filminin çekimleri sırasında duygusal anlar yaşadı.

Usta oyuncu Zihni Göktay, 35 yıl önce Kemal Sunal ve yönetmen Natuk Baytan ile birlikte “Atla Gel Şaban” filminin çekimleri sırasında girmek istedikleri, fakat o dönem yasak olduğu için giremedikleri Atatürk Arboretumu’na ilk kez 35 yıl sonra “Yaşamak Güzel Şey” filminin çekimlerinde girdi. Duygusal anlar yaşayan Göktay, “Hayatımın en özel ve anlamlı sahnelerinden biriydi. Bu film ile 35 yıllık bir anı yeniden canlandı. Set ekibiyle birlikte dostlarımı andık. İnşallah ileriki yaşlarda da sevdiğim insanlarla çekim yapma fırsatı buluruz” dedi.

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