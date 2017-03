Hülya Koçyiğit, üniversiteliler tarafından ‘Yaşam boyu onur’ ödülüne layık görülürken Avcılar’daki orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli ve otistik çocuklarla bir araya gelerek ‘Ünlülerle Selfie Projesi’ne destek verdi.

Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi tarafından, toplumda farkındalık oluşturmak ve öğrencilere hayran oldukları sanatçılarla tanışma fırsatı vermek amacıyla bir süre önce ‘Ünlülerle Selfie Projesi’ başlatıldı. Hülya Koçyiğit, proje kapsamında yapılan daveti kabul ederek Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’na geldi. Koçyiğit’e ‘Özel öğrenciler’ sevgilerini göstermeye çalıştı. Ünlü sanatçı sınıfları ziyaret ederken Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve Okul Müdürü Recep Sözveren ile görüşürken verilen eğitim, yapılan etkinlikler ve projelerle ilgili bilgi aldı.

‘En özel selfimde olmalısın benimle’ sloganı ile başlatılan proje kapsamında Hülya Koçyiğit ile tanışan ve poz vererek bol bol selfie çektirdi. Bire bir ilgilendiği her çocuğun içinde en saf sevginin yer aldığını belirten Hülya Koçyiğit, “Bu projede olmak benim için bir onurdur. Onlar özel çocuklarımızın hepimizin sevgisine, eğitime de ihtiyaçları var. Bu konuda emek veren tüm öğretmen ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Onlar için atılan her adım, her birinin topluma kazandırılması demek. Büyük başarı da toplumun bu özel çocuklarımızı içine alması ile gerçekleşebilir. Dilerim bu başarıyı hep beraber yakalarız” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, projeye destek veren Hülya Koçyiğit’e teşekkür ederken çiçek verdi.

Öte yandan ‘Ekmek Teknesi’ dizisi ile adını duyuran son olarak ‘Dinle Sevgili’ dizisinde oynayan aynı zamanda gece kulüplerinde şarkı söyleyen Cem Kılıç da, aynı okuldan görevlendirilen öğretmenleri ile 3 öğrenci ile buluşurken onlarla selfie çektirdi.

Mayıs ayında sona erecek proje kapsamında ‘Beni̇m Penceremden Bak Hayata’ sloganı ile ünlülerle okulda veya onların bildirdikleri yerde buluşarak öğrenciler tanışarak selfie çektirecek bu fotoğraflar eğitim yılı sonunda ünlülerin de katıldığı sergide ziyaretçilere açılacak.

KOÇYİĞİT’E YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ”

Bugüne kadar 200’e yakın film çeken ve Hülya Koçyiğit’e Avcılar’daki Gelişim Üniversitesi’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Öğrencilerin oyları ile seçilen Koçyiğit ödülü mütevelli heyet başkanı Abdülkadir Gayretli’den alırken üniversitelilere “Kendinizi geleceğe hazırlarken, kendinizden emin, güvenen, kendisi ile barışık güçlü bireyler olarak yola çıkın” dedi.

