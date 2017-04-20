Bursa’nın merkez Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Edebî Kazılar’ söyleşisine katılan yazar Pınar Kür, “Umutla yazdığım kitaplarla umutsuzluk içerisinde yazdığım ‘Sadık Bey’ isimli romanım arasında 40 yıl var. O sürecin bende yarattığı tahribat, kitabıma umutsuzluk olarak yansıdı” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Edebî Kazılar’ söyleşisinin bu ayki konuğu yazar Pınar Kür oldu. Kütüphane Müdürlüğü’nün Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlediği söyleşi büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediye Meclisi üyesi Pınar Göz’ün de katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Can Yayınları Yönetmeni Sırma Köksal yaptı. Pınar Kür, salonu dolduran okurlarıyla ‘Sadık Bey’ isimli kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sırma Köksal’ın, kitaplarına ilişkin “Önceleri hayatı kurmaya yönelik kitaplar yazdınız ancak son kitabınız ‘Sadık Bey’de hayatı kurmamayı anlattınız” şeklindeki yorumuna Pınar Kür şöyle yanıt verdi

“Bu durum, kitapları yazma yaşıma bağlı. Önceleri geleceğe umut vererek yazdım. Benim kitaplarımda mutlu son yoktur. Bunun nedeni de mutlu hikâyenin olmamasıdır. Mutlu biten filmleri, hikayeleri görüyoruz. Acıyla başlıyor, mutlu son buluyor. Bunlar akılda kalmıyor ama. Edebiyatın kalıcı bir özelliği vardır. Genellikle mutsuzlukla biter. Geleceği kurma çabasını mutlu olduğum zamanlarda yazdım. Gençliğimde Paris’te doktora yaptım. Orada kendime bir hayat kurabilirdim. Ben Türkiye’ye, ülkeme gelip devrimci tiyatro yapmak istedim. Ama 12 Mart darbesi oldu. Ardından 12 Eylül Askeri darbesi oldu. Şimdi de referandum oldu. Biz buraya geldiğimiz anki umudumuzu kaybettik. Umutlu gelecek kurgusundan, umutsuzluk kurgusuna düştük. İşte nedenleri bunlar.”

Geçirdiği her sıkıntılı dönemin kendisini umutsuzluğa doğru iyice ittiğini vurgulayan Pınar Kür, “12 Eylül dönemi çok kötüydü. Ben o dönemlerde cinayet romanları yazdım. Sonra uzun süre bir şey yazmadım. 12 Eylül’den sonra artık ne yazsam boş duygusu içerisindeydim. Ne yazacağımı bulamadım. Şimdi de aynı duygular içindeyim. Artık benim ruh halimden daha çok, Türkiye’de neye güveneceğimizi, neyden feyz alacağımızı bilemediğimiz bir dönemdeyiz. Artık yaşlandım. Ama 12 Mart’ı gençken yaşadım. O zamanlar umudum vardı. Ona göre de umut dolu kitaplar yazdım. Umutla yazdığım kitaplarla umutsuzluk içerisinde yazdığım “Sadık Bey” isimli romanım arasında 40 yıl var. O sürecin bende yarattığı tahribat yansıdı umutsuzluk dolu kitabıma” diye konuştu.

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