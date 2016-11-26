Yaş meyve sebzede Rusya krizinin faturası; 503 milyon dolar

YAŞ meyve ve sebze sektörünün, Rus uçağının düşürülmesinin yıldönümünde, Rusya’ya ihracatta kaybı 503 milyon dolar oldu. Narenciye ve bazı sebze meyvede ihracat yasağını kaldıran Rusya’nın domates, üzüm, salatalık gibi ürünlere yönelik yasağı halen devam ediyor.

24 Kasım 2015 tarihinde Rus uçağının düşürülmesi sonrasında Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler de dahil birçok ikili anlaşma bozuldu. Rusya Federasyonu, uçak düşürülme olayı sonrasında Türkiye’den sebze ve meyve dahil birçok ihracata yasak getirirken, 1 Ocak’tan itibaren başlayan ihracat yasaklarının yaş meyve sebze sektörüne zararı 500 milyon doları geçti.

RUSYA KAYBI 503 MİLYON DOLAR

Türkiye’nin en büyük yaş meyve ve sebze ihracatçısı durumundaki Rusya’ya 1 Ocak- 21 Kasım 2015 tarihleri arasında 720 milyon dolarlık ihracat yapılırken, rakam bu yıl aynı dönemde yüzde 70’lik kayıpla 217 milyon dolarda kaldı. Geçen yıla göre bu yılın aynı döneminde Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatında 503 milyon dolarlık düşüş gerçekleşti.

EN BÜYÜK KAYIP ANTALYA’DA

Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatının en çok yapıldığı Batı Akdeniz’de ise bu oran çok daha yüksek gerçekleşti. Geçen yılın 1 Ocak-21 Kasım tarihleri arasında 207 milyon dolarlık ihracat yapılan Rusya’ya, bu yıl Antalya’dan gerçekleşen ihracat tutarı yüzde 92 oranında geriledi ve 16.7 milyon dolarda kaldı. Bölge ihracatında 190 milyon dolarlık kayıp yaşanırken, Rusya’nın ürün bazındaki ihracat rakamlarına bakıldığında ise en büyük düşüş domateste meydana geldi.

TALİHSİZ OLAY

Yaklaşık 1 yıl önce 24 Kasım’da yaşananları ‘talihsiz bir olay’ olarak nitelendiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, o günden sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her anlamda gerildiğini ve iki tarafın da kaybettiği bir süreç yaşandığını söyledi. 2 ülke liderinin bir araya gelmesiyle krizin atlatılmaya başlandığını açıklayan Satıcı, “Tam olarak kriz öncesi sürece dönemesek de o yolda ilerliyoruz. O günden bugüne ne oldu dersek, öncelikle Rusya’ya en çok tarım ürünleri, otomotiv, tekstil, deri ve diğer ürünleri ihraç ediyoruz. Özellikle tarım ürünlerinde ciddi sıkıntı yaşadık” dedi.

RUSYA’YA KAYIP DİĞER PAZARLARDA ERİDİ

Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatının yüzde 70 azaldığını belirten Satıcı, “Yüzde 70’lik azalmaya rağmen alternatif pazarlar nedeniyle Türkiye’nin sebze meyve ihracatı toplamda sadece yüzde 6 azaldı. Ve muhtemelen de yıl sonuna kadar bu azalmayı da kapatarak artıya geçmeyi planlıyoruz. Bölgemizden aynı şekilde Rusya’ya ihracatta yüzde 90’a yakın azalma sözkonusu. Ama bölgemizdeki yaş meyve sebze ihracatı toplamda sadece yüzde 20 azaldı. Bu ürünlerin başka pazarlarda değerlendirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

BÖLGE İHRACATI 17 MİLYONA DÜŞTÜ

İhracattaki 503 milyon dolarlık kaybın yılsonuna doğru azalacağını belirten Satıcı, “Narenciye ve bazı ürünlerde bu yasak kalktı. Bölgemizde ise daha keskin ve yüzde 90 civarında azalma oldu. Rusya’ya 200 milyon dolar civarında ihracat yapıyorduk bu 17 milyon dolara düştü. Almanya, Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatımızı artırarak büyük oranda bu açığı kapattık” dedi.

EN ÖNEMLİ ÜRÜNLERDE YASAK SÜRÜYOR

Şu anda örtüaltı üretim domates, salatalık gibi ürünlerle üzüm ve bazı meyve gibi ürünlerde kısıtlamanın devam ettiğini belirten BAİB Başkanı Satıcı, “Kısıtlama devam eden ürünler, toplam sebze- meyve ihracatımızın yüzde 50’sini oluşturuyor. Yani kısıtlamaların yarısı devam ediyor. Bununla ilgili iki ülkenin tarım bakanları görüştü. Önümüzdeki haftadan sonra sayın başbakanımız Rusya’yı ziyaret edip Rusya başbakanıyla görüşecek. Bu görüşmelerin ardından diğer kısıtlamaların kaldırılacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

İKİ ÜLKEYE DE ZARAR VERİYOR

Bu kısıtlamaların hem Türk üreticisi ve ihracatçısına, hem Rus ithalatçısı, hem de Rus tüketicisine zarar verdiğini belirten Mustafa Satıcı,

“İki tarafın da kazanmadığı, kaybettiği bir yapı. Fakat iki liderin tekrar kriz öncesi duruma dönmek, daha sonra ticaret işbirliğini geliştirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar doların üzerine çıkarma hedefine baktığımızda, bu adımların çok daha hızlı atılması gerekiyor”

dedi.

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