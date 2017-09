Alevi Dedesi Hamdi Yurdakadim’den Muharrem ayı ve Muharrem orucuyla ilgili önemli açıklamalar: “Bu ay Yas-ı Matem ayıdır.”

Alevi Dedesi Hamidi Yurdakadim, “İlk önce orucu kendi nefsine tutturacaksın. Sosyal yaşantında ağzından kötü bir söz çıkmayacak. En önemlisi de Hz. Pirinde dediği gibi eline, beline ,diline sahip olacaksın”

Alevi Kültür Dernekleri Cem Evi Keçiören Şubesi tarafından organize edilen Muharrem orucu iftar yemeğine katılım beklenin üzerinde oldu. Alevi geleneğine göre oruçların açıldığı duaların yapıldığı Muharrem orucuyla ilgili gazetemize konuşan Alevi dedesi Hamdi Yurdakadim Muharrem ayı ve Muharrem orucuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Her yıl Kurban Bayramı’nın başlangıç gününden yirmi gün sonra Aleviler, On iki günlük oruç tutarlar ki, tarihi hatırlatan, zulmü hatırlatan, yassı matem orucu çok önemlidir. Bu önem, gözyaşıdır, ağlamadır, feryattır. Yapılan zulmü, nesilden nesile aktarmadır; unutturmamadır. Bu ay Yas-ı Matem ayıdır.

Aynı zamanda Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin de birlikte tuttukları için ibadet önemi büyüktür. On günlük orucun tutulması, Kuran-ı Kerim’in Bakara Süresi’nin 183. ayetinde farz olduğu için, Allah’a karşı olan görevlerini Aleviler de yerine getirmiştir, getirmeye de devam etmektedir.

Alevi Dedesi olarak kendinizden bahsebilir misiniz?

Hamdi Yurdakim: Ankara’nın Çubuk İlçesi Sele köyünden İmam Bakır Efendi’nin beşinci kuşaktan Seyit Şami Pak Hazretlerinin oğlu Şah Kalender Veli Sultan ocağından Hamdi Yurdakadim dedeyim.

Alevi Dedesi kimlere denir?

Dede, Alevilik’te Ehlibeyit soyundan gelen içtimai ve dini liderlere verilen addır.

Alevilik nedir?

Alevilik Muhammed’in son peygamber olduğu, Ali’nin ise Velî’liği (İmâmlığı) esastır. Sünnilikteki Allah-Muhammed-Dört Büyük Halife sıralamasından farklı olarak, Onikicilik itikadının da temelini teşkil eden Hâkk-Muhammed-Ali sıralamasını, Ehl-i Beyt ve On İki İmam sevgisini esas alan inançtır.

Muharrem ayı içerisindeyiz muharrem ayını Aleviler hariç pek fazla kişi bilmiyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Eskiden aylar Muharrem ayı, Ramazan ayı, Recep ayı, Şaban ayı diye geçerdi Kerbala vakasının yaşandığı zamanlarda. Bu olayın yaşanması Muharrem ayına denk gelmiştir. Muharrem ayı biz Aleviler için yas-ı matem dir. Yas-ı matem de İmam Hüseyin efendinin kanları islamla sulandı. İslamın özü de kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve en önemlisi de paylaşmaktır.

Allah’a giden iki yol vardır. Bunlar Kur’an-ı Kerim ve ehlibeyit’in yoludur. Kur’an-ı Kerim bize islamın yaşaması için yol göstermiştir. Ehlibeyitin yolu ise Allah’a ulaşmanın yoludur. Yani duaların edilmesi, ehlibeyitin zikredilmesi, on iki imamların içtihatını yapmak, kırklar meclisinin yaşatılmasıdır. Bunlar inanç aleminde Allah’a giden yoldur.

Ehlibeyit ne demektir?

Ehlibeyt Hz. Muhammed’in ailesi demek. Bu aile Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. Alevi inancının temelini Ehlibeyt sevgisi ve bağlılığı oluşturuyor.

On iki İmam ne demektir kimlerden oluşmaktadır?

On iki imamlar islamın direğidir. On iki imamın ismini zikretmeyen ve bilmeyen ne Alevi olabilir ne Sunni olabilir. On iki imam şunlardır; Hz.Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık, Musai Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Naki, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi’dir.

Muharrem orucunun Aleviler için önemi nedir?

Bu ay Aleviler için matem ayıdır. Alevi dünyasında Muharrem ayı yas-ı matem ayı olarak bilinir. Muharrem ayı İmam Hüseyin ve aile yakınları Kerbela’da susuz bırakılıp şehit edildikleri aydır. Hz Muhammed ve Hatice-i Kibriya’nın göz nuru Fatime anamızın ciğer paresi şehidi şudanın, Alevi yolunun serveri İmam Hüseyin ki Hz Muhammed onun ağladığını görünce Fatime’ye; kızım Hüseyin’imi ağlatma, onun ağlaması ciğerimi yakıyor, der. Muharrem ayı öyle bir ay ki ehlibeytin kan ağladığı aydır. Biz ehlibeytin tarafı olduğumuz için bu bize farzdır. İmam Hüseyin’in kellesini bir Cuma günü kestiler. Ağaçlar secdeye inip kan akıttılar. Turnalar Kerbela’da semaha döndüler. Dağlar, taşlar dile geldi. Bu yüzden Muharrem orucu bizim için yastır ve tutulması gerekir.

Muharrem orucu nasıl ve kaç gün tutuluyor?

İlk önce orucu kendi nefsine tutturacaksın. Sosyal yaşantında ağzından kötü bir söz çıkmayacak. Hz. Pirin de dediği gibi eline, beline ,diline sahip olacaksın. Bunlar elinle koymadığın bir şeyi almayacaksın eğer alırsan hırsız olursun, dilinle yalan söylemeyeceksin yoksa yuva yıkarsın, beline sahip olacaksın başkalarının namusuna bakmayacaksın. Yani orucu ilk başta bunlarla tutacaksın. Muharrem orucu zengin sofrası değildir, kesici alet kullanılmaz, saltanatlı gezilmez, hiçbir canlının canı incitilmez bu ay böyle bir aydır.

Muharrem ayı orucunu bozan haller Alevi mezhebine göre su içilmez (Ancak hoşaf, ayran vb. sulu gıdalar alınabilir ama bardakla, tasla kafaya dikilerek içilmez, kaşık kullanılarak içilir.) Çamaşır yıkanmaz, tıraş olunmaz, sigara, içki içilmez. Hayvan kesilmez, et yenilmez, soğan, sarımsak, yumurta yenilmez. Ağaç kesilmez, böcek öldürülmez, kokulu maddeler koklanmaz, cinsel ilişki olmaz. Oruç açıldıktan sonra da) Süslenilmez, aynaya bakılmaz, türkü söylenmez, oyun oynanmaz, düğün olmaz, Cem yapılmaz. Kısacası Ehlibeyt köktür bizler ise dallarıyız. Muharrem orucu on iki gün tutular üç günde masumu paklar deriz on beş gün tutarız.

Muharrem orucundan sonra Aşure var. Aşurenin önemini anlatabilir misiniz?

Bütün peygamberler tufandan kurtulunca toplanıyorlar. Nuh’un gemisinde bulunan aşçıya dağarcığımızda ne varsa onlarla çorba yap diyor. Bu kurtulduğumuz tufanının bir simgesi olsun diyor. Biz bu çorbanın içine on iki çeşit ürün koyarız. Bu çorbayı on iki imamları temsilen yaparız. Çorbanın ismi zamanında Aşır olan aşçı tarafından yapıldığı için oradan geliyor. On iki günlük Muharrem orucu bittikten sonra Kerbela ve diğer bütün şehitlerimizin ruhları için, yollarına bağlılığın, değerlerinin savunucusu olmanın bir gereği olarak yapılıp paylaşılmalıdır. Birlik olarak, yolumuza bağlılığı daha yoğun yaşayarak, kardeşlik ve barış duygusuyla yapılıp paylaşılmalıdır.

Sonsöz olarak hem sünni hem de alevi toplumundaki herkes vicdanının adaletine sığınsın. Bu yas İslam aleminin Muharrem orucudur. Bizler Allah’ın kuluyuz. Kitabımız Kur’an-ı Kerimdir, kıblemiz Kabe’dir. Hz. Ali efendimize talibizdir.

Aşure günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, bu sene 30 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Muharrem ayı “Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Muharrem ayı, bu sene 21 Eylül Perşembe gününe, Aşure günü ise 30 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.

Turhal Belediyesi’nden örnek davranış

Öte yandan Tokat’ın Turhal İlçesi’nde 2014 yılından beri belediye tarafından her Muharrem ayında top atışı yapılmaya devam ediyor. Bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yapılmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra belediye aşevinde iftar yemekleri hazırlanarak ilçede bulunan Cem evlerine dağıtılmasına da başlandı.

Ramazan ayıda, Muharrem ayıda tüm İslam aleminin. Turhal Belediyesi’nin başlattığı Muharrem ayında da top atışının yapılması, aşevlerinin kurulması gibi yardımlaşmacı tutumu 81 ilimizdeki tüm belediyelere örnek olmalı.

Çankaya’dan aşure lokması haberimize bir göz atın!