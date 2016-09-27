Yarışmadan elendi, katalog çekiminde terledi

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AKDENİZ Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümü yüksek lisans öğrencisi Moğolistanlı manken Sunjidmaa Tumenjargal, özel bir televizyon kanalında katıldığı şarkı yarışmasına katıldı.

Emy Organizasyon ve Mankenlik Okulu’na bağlı çalışan Sunjidmaa Tumenjargal, katıldığı yarışmada performansı beğenilmeyince jüri tarafından elendi. Elendiği için bir hayli mutsuz olduğunu belirten Tumenjargal, “Yanlış şarkı seçiminden dolayı elendim, mutsuzum” dedi.

Antalya’ya dönen Tumenjargal, manken arkadaşlarıyla bir araya gelerek yaptıklarını anlattı. Yarışma psikolojisinden çıkarak tekrar yüksek lisans eğitimine ağırlık vereceğini kaydeden Tumenjargal, “İşlerim oldukça yoğun. Katalog ve tanıtım çekimlerinde görev alıyorum. 24 saat bana yetmiyor” dedi.

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Yarışmadan döner dönmez soluğu katalog çekiminde alan Sunjidmaa Tumenjargal, “İşimi çok seviyorum. Kamera karşısında olmak beni mutlu ediyor” dedi.

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