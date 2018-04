Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Bahattin Koca, baba mesleği olan saatçiliği 50 senedir 3 metrekarelik dükkanında devam ettiriyor.

1968 yılından bu yana saat tamir eden Koca, ilçede bu mesleği ayakta tutmaya çalışan ender isimlerden biri olarak tanınıyor.

Babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği mesleğini yarım asırdır sürdüren Koca, tamire getirilen saatlere “hayat vermeye” devam ediyor.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine başladığı günden bugüne kadar zamanın su misali akıp gittiğini söyledi.

İşini sevdiğini ve 4 çocuğunu saatçilik yaparak okuttuğunu belirten Koca, “Eskiden meslek zordu. Şimdi saatçilik kolaylaştı. Şimdi yeni pilli saatler çıktı, eski saatlere olan ilgi azaldı.” dedi.

Koca, saatçilik mesleğini babasından öğrendiğini, her gün ona baka baka bir şeyler öğrendiğini ifade ederek, “50 yıldır zamana ayar veriyorum. Günlük beş on kuruş da para kazanıyorum. Çocuklarımı da bu meslek sayesinde okuttum, evlendirdim. Bu mesleği elim ayağım tutana kadar devam ettireceğim. Bu yaştan sonra ben bir şey yapamam, kahveye mi gideyim?” diye konuştu.

Pazar günleri bile dükkana gelen Koca, “Haftanın her günü bu dükkan açık. Ben burada hiç sıkılmıyorum, her gün gelen iş farklı. Bu saatlerin tik tak seslerini duymam lazım.” ifadesini kullandı.

Koca, 3 metrekarelik dükkanında 50 yıldır işini severek yaptığını ancak işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını aktardı.

Koca, elektronik saatlerin üretilmesiyle mekanik saatlerin değerini yitirdiğini, dükkanına eski ve yıpranmış saatlerin getirildiğini belirterek, “Eski saatler geliyor, onları da benden başka kimse yapamaz buralarda.” dedi.