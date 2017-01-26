Yargı, kamusal alanların ranta açılmasına izin vermedi

Yargı, Ankara’nın bakı noktası Çaldağı’nın yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılmasına ve AOÇ Bira Fabrikası alanının spor alanına dönüştürülmesine izin vermedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 11. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’in bakı noktası Çaldağı’nın yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açılması kararının ve Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın AOÇ Bira Fabrikası alanının spor alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği kararının telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gerekçesiyle yürütmesini durdurduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, hukuksuzluğun hukuk olduğu bir süreçte verilen bu kararların sevindirici olduğunu ve yargıya dair umutları tazelediğine dikkat çekti.

Gökçek’e geçmiş olsun

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kentin bozulan harcının iyileştirilmesi için hukuksal mücadeleyi önemli bir süreç olarak görüyoruz. Hukukun topal işlediğini ve yargıya bu süreçlerde müdahale edildiği herkes tarafından biliniyor. Ama gelinen süreçte bilimden yana karar veren yapıların olması umudumuzu tazeliyor ve büyütüyor.

Bu kararlardan bir tanesi Ankara’nın bakı noktası dediğimiz Çaldağı Kentsel Dönüşüm Alanı. Bu alanla ilgili Büyükşehir Belediyesi bir plan değişikliği yaptı. Burası üst ölçekli planlarda en yüksek bakı noktası olduğu ve panoramik olarak Ankara’yı gösterdiği için bu noktalarda özel planlama yapılması gerekiyor. Oysa Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi alanın yarısına emsal iki vererek ve kot altındaki yapılaşmayı da emsal dışı bırakarak , gizli emsalle yüksek yoğunluklu bir yapılaşmaya açmayı öngördü. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu plan değişikliğini yargıya taşımıştık.

Yargı sürecinde Büyükşehir ihaleye çıktı. Büyükşehir Belediyesi Ankara için nefes olacak, turizm potansiyeli en yüksek olan panoramik görünüm noktasını yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açmak istiyordu. Ankara 11. İdare Mahkemesi bu plan değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gökçek’e geçmiş olsun. Oradan bina almayı aklına koyanlara da başka mecralara yatırım yapmalarını öneriyoruz. Çaldağı halka aittir. ”

Candan, ayrıca Ankara 11. İdare Mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Çankaya İlçesi Çaldağ Mahallesi 29211 ada 1 parselin satışına ilişkin ihalenin dayanağı olan, yürütmeyi durdurma kararı verilmesi doğrultusunda bu imar planı esas alınarak çıkılan ihaleyi iptal ettiğini bildirdi.

Çaldağı anıtsal bir alan olmalı önerisi

Dikmen sırtlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine tanıklık etmiş bölge olduğunu anımsatan Candan Çaldağı’nın Cumhuriyetin bütün değerlerinin ve milli mücadelenin milli iradeyle nasıl buluştuğunu gösteren, anıtsal kamusal bir bakı noktasına dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

Candan, Atatürk Orman Çiftliği denilince Kaçak Saray’ın baskısı nedeniyle insanların konuşmadığını hatırlatırken, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin çok hızlı bir şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın AOÇ Bira Fabrikası alanının spor alanına dönüştürmesine ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurduğunu bildirdi.

Umutlar tükenmedi

Candan, şunları kaydetti:

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mustafa Kemal Atatürk’ün halkına emanet ettiği biricik alanın korunmasını, Cumhuriyet değerlerini korunmasıyla eş değer tutarak mücadeleye ısrarla devam ediyoruz. AOÇ çok geniş bir yerleşkedir. AOÇ Bira Fabrikası alanında, yapıların büyük bir kısmı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Koruma Kurulu’na başvurduğu, kurulun red ettiği, yargıya başvurduğu ve yargı yoluyla korumaya alındığı bir alan. Bu alanın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi sürecini Sayıştay raporlarında da görüyoruz.

Çevre Şehircilik Bakanlığı bu alana dair bir spor alanı planı geçirdi. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği yaptı. Biz hızlıca yargıya taşıdık yargı inanılmaz derecede hızlı çalıştı. AOÇ’ye ilişkin bütün süreçlerde yargı süreci uzatılarak tahribat yapıldı. Kaçak Saray ve Ankapark gibi yapılar hukuksuz bir şekilde inşa edildi. Ancak bira fabrikası alanıyla ilgili karar çok hızlı verildi. Ankara 7. İdare Mahkemesi Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın AOÇ7deki spor alanı yapması sürecinin telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği gerekçesiyle karşı tarafın savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar yargıya olan güvenimizi tazeledi. Umutların tükenmediği anlamına geliyor.”

Bu kararlar yargıdaki küçük umutları büyütüyor

Yargıdan arka arkaya çok güzel haberler geleceğini düşündüklerini de belirten Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 500 davamız var. Her bir davayı umutla açıyoruz ve sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Yargı siyasallaşmıştır, yargı topaldır farklı kararlar verebilir ama biz o büyük gün geldiğinde, yargılama süreci başladığında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı 500 davanın ve TMMOB’ye bağlı diğer meslek odalarının açtığı binlerce davanın delil niteliği taşıyacağını biliyoruz.

Yargı sürecini sonuna kadar zorluyoruz. Hukuksuzluk hukuk haline gelmişse yeni bir hukuk yolu yaratmakta vereceğimiz mücadelenin bir parçası. Mücadeleyi kesintisiz devam ettirdiğiniz de nasıl olumlu sonuçlar alındığı görüyoruz.”

Candan, “Anayasa değişikliği ve referandum süreci her ne olursa olsun kesintisiz bir yaşam mücadelesinin aslında örüleceğinin ifadesidir. İşin peşini bırakmamak lazım adım adım yaşamı ve geleceğimizi birlikte örmek gerekiyor. Bizim bu toprakların dışında yaşayacak başka bir yerimiz yok” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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