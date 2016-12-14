Yaramaz Palyaço, miniklerle buluştu

Yenimahalleli miniklere sık sık etkinlikler düzenleyerek, çocukların hem sosyal hem de kültürel gelişimlerine katkıda bulunan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “Yaramaz Palyaço” adlı sevilen çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda oynanan ücretsiz müzikli çocuk oyunun Yazarlığını ve Yönetmenliğini Burak Çağrı Aydüz yaptı.

2017’nin ilk günleri de sahnede olacak

Oyunda bir palyaçonun maceralarını heyecanla izleyen çocuklar, karakterin yaramazlıkları karşısında kahkahaya boğuldu.

Kahkahaların ve alkışların biran olsun dinmediği oyun, miniklerden tam puan aldı.

Oyunun belirli aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, “Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen oyunumuz 20-27 Aralık Salı günleri saat 10.00’da, 15-29 Aralık Perşembe günleri ve 11-18-25 Aralık Pazar günleri saat 14.00’de oynamaya devam edecek. Aynı 2017’nin ilk günleri 3 Ocak Salı saat 10.00’da ve 5 Ocak Perşembe saat 14.00’de de miniklerimiz oyunu tekrar izleyebilecek.

Okullarımız ise rezervasyon için 526 25 38 numaralı telefon numarasını arayabilirler. Pazar günü aileler için ise rezervasyon gerekmemektedir” dedi. Çıkışta öğrencilere çocuk kitabı da dağıtıldı.

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