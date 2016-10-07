ABD Beyaz Saray Basın Sözcüsü Josh Earnest, Ukrayna krizi yüzünden Rusya’ya uygulanan yaptırımların istenilen sonucu elde etmediğini bildirdi.

Earnest konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaptırımlar bir sonuca varmadı. Yaptırımların ardından Rusya’nın tavrında istenilen değişikliği görmedik. Fakat yaptırımların Rus ekonomisini etkilediğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Washington Moskova’ya Suriye’de yaşananlar sebebiyle yeni yaptırımların uygulanma ihtimali üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her sorunda Moskova’yı suçlamak yerine mantığın üstün gelmesini ümit ettiğini belirtti.

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