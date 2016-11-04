Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2’si polis 8 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yıldırım, HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin, “Türkiye bir hukuk devleti. Hukukun önünde hiç kimsenin geçiş üstünlüğü yoktur. Bütün vatandaşlarımız hukuk önünde eşittir. Yapılan işlem hukuk içerisinde bir işlemdir” dedi. Yapılan işlemin tamamen yargısal bir faaliyet olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “Seçilmiş olmasına rağmen terörle birlikte hareket eden, terörü teşvik eden ve terörü cesaretlendiren, lojistik destek verenler ve bu tutumları nedeniyle de dokunulmazlıkları Anayasa değişikliği sona erdirilen milletvekilleri hakkında hukuki bir işlemdir” ifadesini kullandı.

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