Yapı ve mobilya fuarında Arap işadamlarıyla 10 bin iş görüşmesi

İZMİR’in Çeşme İlçesi’nde düzenlenecek Yapı-İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Fuarı ile eş zamanlı yapılacak Mobilya-Dekorasyon ve Ev Tekstili Fuarı’nın tanıtım toplantısında konuşan Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, Arap ülkelerinden 500 Arap işadamının katılıp, Türk meslektaşlarıyla yaklaşık 10 bin iş görüşmesi gerçekleştirmesini beklediklerini söyledi.

TURAB EXPO ve Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TURAB) İşadamları Derneği işbirliğinde Çeşme’de eş zamanlı olarak 12-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Yapı-İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ile Mobilya-Dekorasyon ve Ev Tekstili Fuarı öncesi Hilton Oteli’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Yıldırım, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Ürdün Haşemi Krallığı İzmir Fahri Konsolosu Ömer Kaplan, Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Necip Nasır ve fuarın ana sponsoru olan Atak İnşaat Genel Müdürü Ümit Tezcan katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Başkanı Sabuhi Attar, işadamlarına destek olmak üzere her yıl Arap ülkelerinden işadamlarının katıldığı çeşitli fuarlar düzenlediklerini böylece ticari ilişkilerin gelişmesine katkı koyduklarını söyledi.

Başkan Attar, Aralık ayındaki fuara 500 işadamının gelmesinin beklendiğini vurgulayıp, “Ama bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine inanıyoruz. Yine fuar boyunca Türk ve Arap işadamları arasında 10 bin civarında ikili iş görüşmesinin yapılacağını tahmin ediyoruz” dedi. Ticareti kolaylaştırmak adına çeşitli gruplar kurduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Attar, “Avukatlık grubumuz ile gerek Türk gerekse Arap işadamlarına hukuki destek sağlıyoruz. Bu kapsamda toplam bin 200 firmayla hukuki yardım konusunda protokol imzaladık” diye konuştu.

Arap ülkelerinde sağlık turizminin geliştirilmesi için protokoller de imzalamaya başladıklarını açıklayan Attar, “En büyük hayallerimden biri ise Arap ülkelerine hizmet verecek ve Türkiye’deki yatırım olanaklarının tanıtılacağı bir televizyonu kanalı kurmak” diye konuştu.

TÜRK MÜTEAHHİTLER TOPLAM 21 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE İMZA ATTI

MÜFED Başkanı Necip Nasır ise Arap ülkeleriyle olan ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için bu fuarın önemli olduğunu söyledi. Arap ülkelerinin dış ticaretinde Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Nasır şöyle konuştu:

“Bugün 46 milyar dolarlık ticaret hacmine sahibiz. Bu rakamın 2017’de 70 milyar dolara çıkması bekleniyor. Zira yatırımlara olan ilgi karşılıklı olarak yükseliyor. Türk müteahhitlerin 2015 sonunda maliyeti 21 milyar doları geçen projelere imza atması sonucu bize olan ilgi daha da arttı. Özellikle Arap ülkelerinde Türk müteahhitlere olan ilgi sayesinde hastane, havaalanı ve yollar Türkler tarafından yapılmaya devam ediyor.” ‘İZMİR, SERBEST

BÖLGELER KENTİ OLMALI’

Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Yıldırım ise İzmir’in ekonomisi açısından üretim ve dünya ile doğrudan ticaretine çok önem verdiklerinin altını çizdi. Yıldırım, “İzmir Serbest Bölgeler kenti olmalı diyor ve bunun için çalışıyoruz. Yeni serbest bölgeler için de girişimlerimiz var. Termal yatırımlar, enerji yatırımları ve teknolojik ürünlere de destekler veriyoruz. Böylece bölgemizde yapılacak olan yabancı sermayeli işletmelere de bu alanlarda 5. bölge teşvikleri verilecek. İşadamlarımıza da fuarlar düzenlemeleri, onlara katılmaları veya ticareti geliştirmeleri için tüm destekleri veriyoruz. Ama bölgemiz bu teşviklerden yararlanmak için çok atak değil. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerek” dedi.

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