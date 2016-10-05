Yapı Kredi’ye 1 milyar 150 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, 14 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 1 milyar 150 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisi, 233 milyon 500 bin dolar ve 817 milyon 250 bin Avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi.

Yapı Kredi, 1 milyar 150 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 367 gün vadeli olarak alınan sendikasyon kredisinin maliyeti, libor + yüzde 1,10 ve euribor + yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalarda fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesinde istikrarlı ve başarılı performanslarını sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, şu değerlendirmede bulundu:

“Global ve yerel ölçekte piyasaların dalgalı olduğu bu dönemde sağladığımız sendikasyon kredisi Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi niteliğinde. Yapı Kredi olarak yılbaşından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda 2016 yılında toplam 2 milyar 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlamış olduk. Sendikasyon ve diğer finansal enstrümanları kullanarak ihracatı ve ülke ekonomimizi desteklemeye müşteri odaklı bankacılık anlayışımız çerçevesinde devam edeceğiz.”

Sendikasyon anlaşmasının koordinatörlüğünü Emirates NBD Bank PJSC ve Mizuho Bank Ltd., düzenleyiciliğini Mizuho Bank Ltd., aracılığını ise Unicredit Bank AG. üstlendi.

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