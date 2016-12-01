Yapı kredi müşterisini artık gözünden tanıyacak

Yapı Kredi, mobil bankacılıkta geliştirdiği yeni teknoloji ile müşterisini gözünden tanıyacak. Mobil bankacılıkta bir yeniliğe daha giden Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinde en sık sorulan güvenlik sorusu olan “anne kızlık soyadı” sorusunu da yeni mobil bankacılık uygulamasında kaldırdı.

Yapı Kredi olarak devrim niteliğinde teknolojik uygulamalara imza atarak bankacılıkta yeni bir dönem başlattıklarını belirten Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yakut Doğan, bankanın mobil şubesini müşterilerine en iyi ve en hızlı hızlı deneyimi yaşatmak amacıyla tamamen yenildiklerini açıkladı.

Doğan, bu kapsamda Yapı Kredi’nin, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “göz taraması teknolojisi” ile bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attığını söyledi. Bu yenilik sayesinde akıllı telefonları üzerinden, şifre kullanmaksızın daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli giriş yapılabildiğini belirten Doğan, yenilenen mobil şubenin bunun yanı sıra QR kod ile ATM’ye dokunmadan çok hızlı para çekme işlemi ve Çağrı Merkezi’ne direkt bağlanma gibi özellikleriyle de fark yarattığını vurguladı.

“AKILLI TELEFONLA TEK ADIMDA İŞLEM”

Yapı Kredi olarak Türkiye’de bankacılığın teknolojik dönüşümüne öncülük ettiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan şu değerlendirmede bulundu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yapı Kredi, Türkiye’de ilk kez bilgisayarla işlem yapan, bankacılıkta ilk online uygulamayı hayata geçiren, ilk telefon bankacılığı işlemini gerçekleştiren, ‘Ses Tanıma Sistemi’ni Türkiye’ye kazandıran banka. Geçmişimizden gelen öncü rolümüz doğrultusunda yenilediğimiz mobil şubemiz ile çağdaş bankacılığın en yeni adımlarını atıyoruz. Türkiye’de ilk kez gelişmiş göz tanıma sistemi teknolojisini kullanarak her müşterimiz için göz damar bilgisinden yola çıkan ve çok güvenli bu şifre sistemini Yapı Kredi Mobil’e girişte kullanmaya başladık. Bundan böyle müşterilerimiz göz tarama özelliği ile akıllı telefonlar üzerinden, tek hamlede mobil şubeye daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli giriş yapabilecek.”

ATM’YE DOKUNMADAN PARA ÇEKME-

Yapı Kredi Mobil’e farklı yenilikler de eklediklerini belirten Doğan,

“Yenilenen mobil şubemizi kullanarak müşterilerimiz çekecekleri tutarı belirleyerek ATM’lerden hiçbir tuşa dokunmadan, sadece QR kod ile para çekebilecek. Ayrıca mobil şube üzerinden çağrı merkezi arandığında müşterinin kendisini tanıtmasına gerek kalmadan daha hızlı hizmet alabilecek. Google tarafından ‘örnek uygulama’ seçilen ‘yapikredi.com.tr’den sonra şimdi de Yapı Kredi Mobil’e Google Search altyapısını entegre ettik. Böylece müşterilerimiz arama sonuçlarından işlemlere, ödeme yapacakları faturaların kurumlarına, Akıllı Rehber kayıtlarına hızlı erişim sağlayarak direkt işlem yapabilecek. Ayrıca EFT ya da havale seçimi yapmaya gerek kalmadan hızlıca para gönderilebilecek, para transferi yaparken taksitli nakit avans kullanılabilecek, üçüncü kişilerle IBAN, dekont, hesap özeti, varlık ekstresi ve hesap hareketleri artık çok daha hızlı paylaşılabilecek. Ayrıca mobil şubeye giriş yapmadan piyasalar ile ilgili detaylı bilgilere erişilebilecek ve akıllı cihazlara bildirim olarak iletilecek. Müşterilerimiz, Barkod ile fatura da ödeyebilecek”

şeklinde konuştu.

-“GELECEĞİN BANKACILIĞINI İNŞA”-

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için dijital kanalların vazgeçilmez bir unsura dönüştüğünü ve bu alana adapte olamayan kurumların gelecek 10 yıl içinde ayakta kalmalarının mümkün olmayacağını vurgulayan Doğan, şu bilgileri verdi:

“Dijital bankacılık kolay erişim ve konfor sağlıyor. Örneğin, Yapı Kredi’de dijital kanallardan bu yılın ilk 10 ayında 500 bin adet Bireysel İhtiyaç Kredisi kullandırdık. Öte yandan, Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden e-Devlet Kapısı’na giriş sayısı 1 milyonu aştı.

Geçtiğimiz haftalarda yine bir ilki gerçekleştirerek Yapı Kredi müşterisi olsun ya da olmasın güvenlik bilgisi gerektirmeyen tüm işlemler için Facebook Messenger üzerinden Yapı Kredi BankacıBot uygulamasını hizmete sunduk. ‘Yapı Kredi BankacıBot’ ile kullanıcılar, Facebook Messenger üzerinden en yakın Yapı Kredi şubesi, döviz kurları/anında döviz hesaplama ve piyasa bilgileri gibi işlemleri bankayla sohbet eder gibi kolayca yapabiliyor. Müşterilerimiz böylelikle sorularına çok daha hızlı cevap alabiliyor. BankacıBot uygulaması öncesi Facebook Messenger’dan günde 60-70 mesaj alırken, yeni uygulamamızla günlük mesaj sayısı 700’e yükseldi.”

-CODE.YAPIKREDİ-

Türkiye’nin dijital bankası olarak geleceğin bankacılığını tasarlama yolunda gençleri ve girişimcileri de desteklediklerini söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğanise,

“Bu doğrultuda ‘Code.YapıKredi’ ile yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve öğrendikleri ile üretime katkıda bulunmak isteyen herkese açık ve ücretsiz bir platform oluşturduk. Code.YapıKredi, kodlama eğitimleri, finansal rehberlik bölümlerinden oluşan geniş kapsamlı bir platform. Ayrıca yazılımcılara finansal teknoloji uygulama programlama arayüzleri (OpenBankingAPI) de sağlayacağız ve Fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağız.Böylece, fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcilere de yol gösterip yenilikçi girişimlerinde onlara eşlik edeceğiz”

dedi.

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