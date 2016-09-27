Yanlış beslenme ve kabızlık anal fissür nedeni olabilir

Reklam

Özellikle uzun süre kabızlık sorunu yaşayan kişilerde sık görülebilen anal bölge çatlakları yani anal fissür, tuvalet kabuslarına ve sosyal yaşamdan soyutlanmaya neden olabiliyor.

Bu durumda vakit kaybedilmeden doktora başvurularak gerekli önlemlerin alınması daha ciddi tabloların önüne geçilmesini sağlayabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Proktoloji Ünitesi’nden Prof. Dr. Bülent Menteş, anal fissür ve tedavisi bilgi verdi.

Ağrı kasılmaya, kasılma da yırtığın büyümesine yol açıyor

Anal kanal derisi (anoderm) üzerinde gelişen yırtıklara anal fissür adı verilmektedir. Bu yırtıklar, dışkılama sırasında yırtılır tarzda ya da küçük bir cam parçası çıkarır gibi şiddetli ağrı ve acıya neden olmaktadır. Bazen ağrıya küçük kanamalar da eşlik eder. Bu sıkıntılar nedeniyle dışkılama, hasta için adeta kabusa dönüşmektedir. Şiddetli ağrı, anal kanaldaki kas yapısında refleks bir kasılmaya yol açmaktadır. Kasılma olunca çatlak daha fazla yırtılmakta, bu durum da daha çok kasılmaya neden olarak bir kısır döngüyle sonuçlanmaktadır.

Akut çatlaklar kronikleşmeden önlem alınmalı

Reklam

Kesin nedeni tam olarak ortaya konmuş olmasa da genellikle kabızlık, düzensiz dışkılama, nadiren ishal atakları ve altta yatabilen başka faktörler anal fissüre yol açabilmektedir. Bebekler dahil pek çok bireyde zorlanmayla yüzeyel, geçici, akut çatlaklar oluşabilmektedir. Ancak bu tablonun uzaması veya yerleşmesi, daha derin, inatçı ve kronik anal fissürle sonuçlanmaktadır.

Tedavide hasta için en uygun yöntem seçilmeli

Anal fissürlerde tedavi stratejisi, fissürün özellikleri ve birtakım basınç ölçümleriyle kararlaştırılmalıdır. Bu kapsamda nitratlı kremler, botoks uygulaması ve cerrahi gibi yöntemlerden hasta için en etkili ve güvenli yöntem belirlenmelidir. Ameliyat kaçınılmaz olduğunda ise sfinkterotominin basınç ayarlı (spasm-controlled veya pressure-controlled) yöntemle yapılması gerekir. Bu şekilde uygulandığında tedavi başarısızlığı riski ya da olası gaz kaçırma komplikasyonu ortadan kalkmaktadır. Bununla beraber bağırsak fonksiyonlarınınuygun diyet programları, bazı bitkisel uygulamalar ve benzeri yollarla düzeltilmesi durumunda farklı anal sorunlar gelişmesi de önlenmektedir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...