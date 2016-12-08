Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, Türkiye’de yangın öncesi tedbirlerin alınmasında bir vurdumduymazlık ve geliştirilen sistemlerin kullanılmasında da bilgisizlik hakim olduğunu belirterek, “Vatandaşta, ‘Bugüne kadar yanmadı, şimdi mi yanacak’ gibi bir düşünce hakim.

Oysa yangın ‘geliyorum’ demez, bir kere çıkar ve her şeyi bir anda yok eder” dedi.

Celil Sipahi, yangınların en az hasarla önlenmesinde itfaiye, vatandaş ve kurumların bir arada sorumluluk altında olması gerektiğine dikkat çekerek, bunun için de vatandaşların tedbirlerini ihmal etmemesi, kuralları eksiksiz uygulaması, yetkili birimlerin de denetimlerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle yeni yapılan sitelerde, itfaiye araçlarının yangına etkili müdahalede bulunabilmek için uygun giriş kapıları ve alanlar bulmakta büyük zorluk yaşadıklarını belirten Celil Sipahi, şöyle devam etti:

“Site ve bina girişlerinde inşa edilen kemerli kapı düzenlemeleri, itfaiye araçlarının muhtemel yangın mahalline girişini engelliyor.

Apartmanların çevresinde yangın güvenliği düşünülmeden yapılan çevre düzenlemeleri ile özellikle binalardaki muhtemel yangınlara müdahaleyi engelleyecek şekilde yapılan araç parkları da karşılaştığımız önemli engeller…”

İHMALE YER YOK

Yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla hiçbir önlemin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sipahi, binaların dahili söndürme ve tahliye sistemlerinin, büyük önem taşıdığını kaydetti. Sipahi, şöyle dedi:

“İster işyeri olsun, ister konut olsun, kent yaşamının ayrılmaz parçası olan sitelerde, çok katlı binalarda umulmadık felaketlere neden olabilecek bir yangına karşı bütün binalarımızda dahili söndürme sistemlerinin çalışır durumda olduğuna çok dikkat edilmeli.

Yangın merdivenleri, zemin kattan bodrum katlarına kadar yangın kaçış yolları ve yangın çıkışları, işlevsel ve kullanıma hazır olmalı. Kesinlikle kilitlenmemeli, eşya konulmamalı, merdivene açılan kapılar metalden ve içeriden açılır olmalı.”

İLK MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Yangınların çıkışında tedbirsiz hareket ve ihmalin ana unsur olduğuna işaret eden Sipahi, vatandaşların elindeki imkanlar dahilinde başlangıç aşamasında yangına yapacakları bilinçli müdahaleyle, maddi hasarı en aza indirebileceklerini hatırlattı.

Celil Sipahi, vatandaşların konut, işyeri ve motorlu araçlarda mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurmaları gerektiğini de belirterek, bilinçli müdahaleyi eldeki imkanları çabuk ve etkin kullanmak şeklinde tanımladı.

DANIŞMANLIK HİZMETİNE HAZIRIZ

Mevcut yasalara göre sadece iskan ruhsatının alınmasında İtfaiye onayı gerektiğini belirten Celil Sipahi, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Sipahi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın, projelendirme ve inşaat aşamalarında, yapılardaki yangın önlemleriyle ilgili olarak müteahhitlere, kooperatif yöneticilerine ve diğer sorumluluk taşıyanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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