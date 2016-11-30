Yangın filan değil, seri cinayet bu!

Yaşları 11-14 arasındaki kız öğrenciler, büyük bölümü ahşap, yerleri halı kaplı yurda adeta tıka basa dolduruluyor. Yangın merdiveninin kapısı da sıkı sıkıya kilitleniyor. Ve elektrik kontağından çıkan yangında 11 öğrenci ile bir eğitmen yanarak can veriyor.

Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan feci olayın adı yangın filan değil resmen seri cinayettir.

-Böyle bir yapının öğrenci yurdu olması için nasıl ruhsat alındı?

-Yurdun sahibinin dini bir cemaat olmasının bunda etkisi oldu mu?

-Yurt şimdiye kadar teknik açıdan hiç denetlendi mi, elektrik donanımının uygun olup olmadığına bakıldı mı?

-Öğrenci yurtlarının büyük bölümünün ahşap malzemeyle yapılması ve yerlerin halıyla kaplı olması ilgili yönetmeliğe uygun mu?

-Yangına henüz başlamışken niçin müdahale edilemedi, yurdun içinde yangın söndürücü var mıydı?

-Yangın merdiveni neden kilitli tutuluyordu, bu kararı kim verdi?

-Küçük yaştaki kız çocuklarının başında yeteri kadar eğitmen bulunuyor muydu?

-Aladağ’da daha önce Devlete ait bir yurt olduğu, onun yıkılıp öğrencilerin bu yurda mahkum edildiği iddiası doğru mu?

-Yurtta çocukların diri diri yanarak öldüğü gün Adana’da 6 milyon liralık lüks müftülük binasının açılması çok acı bir tesadüf değil mi?

-Yangında hayatını kaybeden çocuklardan 9’unun cenazesinin morga aynı ambulansa konarak taşındığı söyleniyor. Hayatlarını hiçe saydığımız çocukların hiç olmazsa ölülerine saygı göstermemiz gerekmez miydi?

Soruşturmayı yürütenlerin bu sorulara yanıt bulması gerekiyor.

Ben olayı NTV’de akşam haberlerini dinlerken öğrendim. O sırada Adana İtfaiye Müdürü’yle canlı bağlantı kuruldu. Müdür Bey itfaiye aracıyla olay yerine giderken bir yandan da televizyona bilgi verme telaşı içine girmişti. Kardeşim, önce yangına müdahale et, açıklamanı sonra yap! Bu kadar medyatik olma arzusu nedir Allah aşkına…

Ajans haberlerine göre 8 yıl önce de Konya Taşkent’te yine aynı cemaate ait bir öğrenci yurdunda yangın çıkmış ve 18 öğrenci ölmüş…

Söz konusu cemaatin yurtları başta olmak üzere tüm yurtların ciddi biçimde denetlenmesi için acaba daha kaç öğrencinin ölmesi bekleniyor?

Az gelişmişliğin, ülkenin kötü yönetilmesinin kaşı gözü olmaz…

Bu tür acı olaylar az gelişmişliğimizi de, kötü yönetildiğimizi de yüzümüze tokat gibi vuruyor!

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