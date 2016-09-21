Yamaç paraşütü ile kuşbakışı Kaş

Antalya’nın Kaş İlçesi’ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, yamaç paraşütü ile ilçenin güzelliklerini havadan görme fırsatı buluyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kaş’ta yerli ve yabancı tatilciler için alternatif turizm seçenekleri sunuluyor. Bunlar arasında yer alan yamaç paraşütü son yıllarda turistlerce yoğun tercih ediliyor. Usta pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü atlayışı yapan tatilciler hem uçma adrenalini yaşıyor hem de Kaş’ın zenginliklerini ve Yunanistan’ın Meis Adası’nı havadan görme fırsatı buluyor.

Yamaç paraşütü atlayışları ilçeye yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Kırdavlı Tepesi’nden yapılıyor. İlçeden minibüslerle 15 dakika süren yolculuk sonrası Kırdavlı Tepesi’ne çıkılıyor. Burada ilk ders verildikten sonra özel giysiler giyiliyor ve usta pilotlar eşliğinde uçuş hazırlığı başlıyor. Uygun rüzgar bulununca havalanan paraşütler, Kaş’ın ve Akdeniz’in üstünde yol almaya başlıyor. Kaş merkezi, Çukurbağ Yarımadası, Akdeniz, Yat Limanı, Beydağları, Akdeniz’deki küçük adacıklar ve Kaş’ın kardeş şehri Meis Adası izleniyor. Havada bazen paraşütle gösteriler de yapılıyor. 25- 30 dakika süren yolculuk Eski Kaş Yat Limanı’nda sona eriyor. Kaş’ta bu yolcuğu yapmanın bedeli ise 250 lira.

Yamaç paraşütü ile atlayış yapan Yeni Zelandalı Oliver Lyon, “Mükemmel bir uçuştu. İnişte liman içinde caretta caretta görmek çok güzeldi. Kaş, deniz ve adalar ayağınızın altında. Havada çok güzel zaman geçirdim” dedi.

Aynı ülkeden Kathryn Carey, “Herkese bu uçuşu tavsiye ediyorum. Olağanüstü bir heyecan yaşadım. Aşağıda muhteşem bir manzara vardı. Türkiye’ye yine geleceğim. Kaş’ta tekrar uçacağım” diye konuştu.

İngiliz Tacguneline O’neill, “Uçuş harikaydı. Havadayken caretta ceratta kaplumbağalarını görmek sürpriz oldu. Kaş’ın havadan muhteşem bir manzarası var. Deniz ve adalar sanki ayağımın altındaydı” dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Bahar Türkbey de “Kaş, Türkiye’nin en güzel uçuş noktalarından biri. Altınızda Akdeniz’in en güzel koyundan biri, karşınızda Meis manzarası” diye konuştu.