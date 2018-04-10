Yalıya çarpan gemiye zararın karşılanması için 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı alındı. 50 milyon dolarlık hacizin icra harcı ise 1 milyon TL tutarında.

İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan Cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemi Beykoz’da bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmış ve büyük hasar meydana gelmişti. Hasarın karşılanması için mahkemeye başvuran yalı sahipleri gemiye 50 milyon dolar ihtiyati haciz kararı alınmasını sağladı.

Yalının sahipleri H.Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon şirketinin avukatı Nazlı Selek, hazırladığı ihtiyati tedbir talepli dilekçesini, deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sundu.

Dilekçede geminin çarptığı yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği ve yüklü miktarda maddi zarar oluştuğu belirtildi. Yalının yeniden inşasının Anıtlar Kurulu iznine tabi olduğu, inşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı, çarpma sonucu yalıdaki antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü ifade edildi.

Dilekçede, davacıların uğradığı zararın teminat altına alınması için, İstanbul liman sahasında bulunan gemiyle ilgili şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edildi.

TALEP KABUL EDİLDİ

Talebi değerlendirip kabul eden mahkeme, 50 milyon dolar alacak ile sınırlı olmak üzere 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyaten haczine hükmetti.

Avukat Selek, zararın tespitinin henüz mümkün olmadığını ve mahkemenin şimdilik 50 milyon dolarlık tedbir konulmasını takdir ettiğini belirtti.

İcra müdürlüğünden haciz kararını beklediklerini söyledi. Selek, kararı alır almaz İstanbul Liman Müdürlüğü’ne götüreceklerini, işlemleri süren geminin hareket etmesine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

İCRA HARCI 1 MİLYON TL

İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi yalıya çarpan gemiye 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verdi. Bu yüksek tutarın icra harcı ise tam 1 milyon TL tutarında.