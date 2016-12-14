Yalıları yaşatıyorlar

BODRUM’da oturan emekli turizmci Yalçın Keresteci, son 15 yılda eşiyle birlikte yaptığı, İstanbul’daki tarihi yalılara ait 150’den fazla maketi İstanbul Sahilhaneleri Sergisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Yalıkavak Mahallesi’ne 4 yıl önce yerleşen 82 yaşındaki Yalçın Keresteci ile eşi 75 yaşındaki Çiğdem Keresteci, İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında Emirgan’dan Sarıyer’e kadar olan sahil şeridindeki 100-200 yıllık tarihi yalıların maketlerini hazırlıyor. 25 yıl ABD’nin Florida kentinde seyahat acenteliği yapan ve emekli olduktan sonra Bodrum’a yerleşen Yalçın Keresteci, bire bir aynısını yaptıkları yalıların maketleriyle büyük ilgi görüyor. Aralarında Keresteci çiftinin yaşadığı tarihi yalının da bulunduğu maketlerin büyük bölümünü ‘İstanbul Boğaziçi Sahilhaneleri’ isimli kitaptan yararlanarak yaptığını belirten Yalçın Keresteci, yaklaşık 15 yılda 150’ye yakın maket yalı yaptığını anlatarak, şöyle dedi:

“Eşim ile birlikte yaptığımız yalı maketlerinin içerisinde Boğaziçi’nin yanı sıra Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar gelen ve yurdun çeşitli sahil kentlerinde bulunan yalılar da var. En büyük amacım; bu tarihi yalıların günümüzde çoğu zaman restorasyonuna dikkat edilmeden yapılması ve orijinal hallerini yitirmesini gündeme getirmek. Bu nedenle tarihi yalıları bir anlamda maketlerini yaparak yaşatmak istedim. Mayıs ayında açacağım sergi ile birçok kişinin resimlerde veya uzaktan gördüğü tarihi İstanbul yalılarını meraklıları ile buluşturacağım.”

Yalıların bir deniz kenti olan İstanbul’un kıyılarını süsleyen mimari şaheserler olduğunu dile getiren Keresteci, yaptıkları bu maketlerde o dönem İstanbul’un ne muhteşem olduğunu ifade ederken, evlerin içinde yaşayacak insanlara ne denli büyük bir saygıyla inşa edildiğini kaydederek, “Bu mekanların sadece birer barınak değil de birer yaşam biçimi sunduğunu anlatmak istedik. Bugünün mimari karmaşasını yaşayan insanlar olarak bunun anlaşılabilmesi çok önemli. Ancak o zaman bu tarihi değerlerimizi koruyabiliriz” diye konuştu.

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