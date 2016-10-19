YAKLAŞIK 6 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİM BORCU VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 5 milyon 907 bin 394 kişinin GSS prim borcu olduğunu bildirdi.

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan’ın genel sağlık sigortası prim borçlarına ve borçlularına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakan Müezzinoğlu, 2016 yılı Haziran dönemi itibarıyla 60-g kapsamında 5 milyon 734 bin 351, kısmi süreli 60-g kapsamında ise 173 bin 43 kişi olmak üzere GSS prim borcu bulunan kişi sayısının toplamda 5 milyon 907 bin 394 olduğunu bildirdi.

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun uyarınca 2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin kurum alacaklarının da yapılandırma kapsamına aldığını kaydetti.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların da borç asıllarına vade farkı uygulanmaksızın, gecikme zammı ve gecikme cezası silinerek, yalnız borç aslını peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde borçlarını ödeyerek bu imkandan yararlanabileceğini, gelir testini yaptırmamış olanların ise 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat ederek belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödeyebileceğini ve borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılarının ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini ifade etti.

Bakan Müezzinoğlu, kurumca halen yürürlükte olan gelir testinin içeriği ve uygulanma şeklinde daha sade ve vatandaşa kolaylıklar getirecek bir düzenleme üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

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