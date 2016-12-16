Yakıt deposundaki uyuşturucuyu ‘Alfa’ buldu

BURSA’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu, özel eğitimli ‘Alfa’ adlı köpek buldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekiper, 34 FC 1685 plakalı bir otomobilin, Doğu illerinde temin ettiği uyuşturucu maddeyi Bursa’ya getirip piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Otomobili Yalova Yolu üzerinde takibe alan polis, şüpheli aracı merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi üzerinde durdurdu.

ALFA, YAKIT DEPOSUNA GİZLENMİŞ ESRARI BULDU

Otomobilde bulunan Yılmaz A. (36) ve Yalçın E. (83), polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunamadı. Ardından özel eğitimli köpek Alfa aracılığıyla otomobilde arama yapıldı. Alfa’nın verdiği tepkiyle, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulundu. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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