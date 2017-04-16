Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yaştan Başkentli’nin aynı anda faaliyette bulunabildiği aile yaşam merkezlerinden dokuzuncusu olan Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’ni hizmete açtı. Yenimahalle sınırları içinde hizmete giren Merkez’de bir yandan üye kayıtları devam ederken, bir yandan da yeni üyelere hizmet veriliyor.

Akyurt, Araplar, Çubuk, Planet, Sincan, Pursaklar, Kazan ve Kuşcağız aile yaşam merkezlerinin ardından, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete giren Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, bölge halkının sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerini karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren aile yaşam merkezleri, çocuklar, gençler, hanımlar, yetişkinler, engelli ve yaşlıların nitelikli zaman geçirebilecekleri en önemli merkezlerin başında yer alıyor.

Son olarak hizmete giren Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, aynı anda 1200 kişinin; eğitimden kültüre, spordan kurslara kadar birbirinden değişik faaliyetler içinde bulunabilecek şekilde hizmet verecek.

“YAŞAMINA YENİLİKLER KATMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUZ”

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Büşra Aldoğan, genç, yaşlı, çocuk ayrımı olmaksızın aile bireyleri başta olmak üzere her yaştan Başkentli’nin aynı anda faaliyette bulunabildiği aile yaşam merkezlerinin, ihtiyaca göre hizmete açıldığını söyledi.

Yeni açılan Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde de Başkent’in farklı noktalarında hizmet veren merkezlerde olduğu gibi, sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetlerin sunulduğunu belirten Aldoğan, “Yaşamına yenilikler katmak isteyen, zamanını keyif alacağı faaliyetler yaparak geçirmek isteyen herkesi, merkezimize üye olmaya davet ediyorum” dedi.

Aile yaşam merkezlerine üye olanların, yaş ve ilgi alanlarına göre mutlaka bir faaliyete katılma imkanı bulduğunu belirten Aldoğan, şunları söyledi:

“Örneğin anne ve babalar sosyal, sportif, kültürel etkinlikler yaparken, çocuklarını faaliyet sınıflarına bırakabilecekler. Tüm merkezlerimizde olduğu gibi Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde de hem bireysel olarak hem de tüm aile bireyleri aynı anda boş zamanlarını değerlendirebilecek. Üyelerimiz, son model aletlerle donatılmış spor salonlarımızda, uzman eğiticilerin gözetiminde kurallara uygun şekilde spor yapabilecek. Kendilerini geliştirmek ve yeni bir şeyler öğrenmek isteyen üyelerimiz de çeşitli alanlarda açılan kurslara ve seminer programlarına katılabilecekler.”

Aldoğan, aile yaşam merkezlerinin sayısının, Başkentlilerden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda artırıldığını söyledi. .

YAHYALAR AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE NELER VAR?

Yahyalar Aile Yaşam Merkezi, 7 bin metrekare kapalı alan içinde, 20 derslik, 600 metrekare büyüklüğünde 3 spor salonu ve 350 kişilik konferans salonundan oluşuyor.

Aynı anda 1200 kişinin hizmet alabileceği şekilde tasarlanan Aile Yaşam Merkezi’nde; çocuk kulübü, gençlik merkezi, yaşlılar lokali ile engelliler lokali bulunuyor.

4-14 yaş arasında çocukların üye olacağı çocuk kulübünde, minikler için faaliyet sınıfı, öğrenciler içinse etüt sınıfı yer alıyor. Bu sınıflarda, öğrencilerin, gerek okul başarılarına gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, matematik, Türkçe, İngilizce, Arapça, bilgisayar gibi dersler verilecek.

Müzik, tiyatro, drama, halk oyunları kursları gibi birbirinden farklı kurs programlarıyla çocuklar yeteneklerini ortaya çıkaracaklar. Jimnastik, tekvando, güreş, air hokey ve masa tenisi gibi spor dallarına katılarak enerjilerini doğru bir yöne kanalize edebilecekler.

Merkez bünyesinde 14-24 yaş aralığındaki gençlerin üye olduğu gençlik merkezinde, çocuk kulübünde olduğu gibi sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler olacak.

50 yaş üzeri Başkentliler de yaşlılar lokalinde, bilgisayar, resim, el sanatları ile uzman hocalar gözetimindeki kondisyon sınıfında sağlıklı spor yapma imkanı bulacaklar. Engellilerin de kendilerini ifade edip keyifle zaman geçirecekleri faaliyetlerin bulunacağı engelliler lokalinde, kültürel ve turistik geziler ile sağlıklı yaşam, iletişim, halkla ilişkiler ve psikolojik destek amaçlı seminerlerle üyeler bilgilendirilecek.

Merkez içinde el sanatlarına yönelik Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da Kur’an-ı Kerim kursları verilecek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...