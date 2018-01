Sıkı durun bu yorumu her yerde okuyamazsınız. SONSÖZ’ümü kapaktan söyleyeyim. Üst devlet Hollywood Yahudileri; dönemsiz dönem filmi POST’da Trump’a aba altından sopa göstermişler.

Tarih tekerrür ediyor…Yarım asır önce, Yahudi ailelerin gazeteleri, Rozental’lerin New York Times’ı ve Washington Post, Nixon’a demokrasi ayarı çekmişler aynı lobi bu filmle de Trump’a de javu yaşamak istemiyorsan “Başkan ayağını denk al” yapıyorlar. Tabii ki mesaj subliminal filan olmadan doğrudan basını sustalı maymuna çevirmekle meşgul bütün dünya liderliğine soyunmuşlara(!)da gidiyor. Savımı destekleyen bir başka kanıt da bu ay yayınlanan ABD’li gazeteci dedikodu yazarı Michael Wolff’un yazdığı ‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ adlı kitapta Trump’a demediğini bırakmaması. Başkan tamamı yalan diyor ama Yahudi lobisi kitapta kendilerine “böcek gibi bakan” başkana tam saha baskıyı her ortamda sürdürüyor. Bu sırada durduk yerde “Kudüs İsrail’in başkentidir” çıkışını da bu komplo teorisi içerisinde anlamlandırmak gerekir.



Gazeteciler çok yaman

Washington Post gazetesi özelinde, Nixon yönetimi genelinde basın üzerinde uygulanan baskı ve istibdat rejimini konu alan, mutlaka Yahudi egemen Oscar’ı alacak filmi izlerken, de javu(bu filmi her gün görüyorum hali) yaşadım. Müsadenizle film konusunda genelde yaptığım gibi erbabı Uğur Vardan’dan kimi alıntılar yaparken “filmde ki benim aklıma ziyan vererek fana halde bugünü ansıtan olaylara korkumun müsaade ettiği ölçüde” dokundurma yapayım. ‘The Post’, kısa ifadesini ‘bir dönemin perde arkası’ klişesinde bulan bir film. Uzun ifadesinin özeti ise ‘Bir başyapıt düzeyinde…’ Tarihe ‘Pentagon Papers’ olarak gecen ve Vietnam Savaşı’nın seyrini kamu vicdanı nezdinde değiştiren belgelerin yayımlanmasını anlatan ‘The Post’, basın özgürlüğü, etik, vicdan, hukuk, halkın haber alma hakkı ve hükûmet menfaatleri özerine adeta ders niteliğinde bir film.

ABD, Vietnam bataklığında debelenip onca genç hayatını kaybederken ve ileride ‘Antimilitarist’ sesler yükselirken, ‘vatansever halk’ elbette ülkesinin bu ‘şanlı’ mücadelesinin yanında durmaktadır.

Konu bildik hatta

çok yaşadık

Pentagon, cephede ne gibi sorunlar yaşanmaktadır cevabını aramak üzere Vietnam’a bir gözlemci yollar. Görevi üstlenen Daniel Ellsberg, raporunda her iyi hakem gibi gördüğünü yazar. Durum hiç de iç açıcı değildir ama siyasetin gereği yapılır ve Savunma Bakanı Robert McNamara kamuoyuna, olumsuz raporun aksine ‘Zafer’ yolunda açıklamalar yapar. Birkaç yıl sonra o dönemde yaşananlar, belgeler sızdırılmak suretiyle basına yansır. İlk hamle The New York Times’tan gelir. Gazetenin yayımladığı belgelerde McNamara’nın savaşın kazanılamayacağı yönünde açıklamaları da vardır. İktidar karşı hamlesine soyunur ve The New York Times’ın ülke çıkarları aleyhine yayın yaptığını iddia ederek gazeteyi ‘Vatan hainliğiyle suçlar. Akabinde mahkeme kararı çıkartır ve yayını bir süreliğine durdurur.

Ne kadar tanıdık değil mi?



Kıssadan bizim hisseye Enes Berberoğlu’nun herkesin yazdığını yinelemesi atılı suçuyla devlet aleyhine casusluk yapmaktan hapis yatması düşüyor. Binlerce gri örnek var…Filmde “her şey bana seni hatırlatıyor” demekten helak oldum. Yaşlandıkça bir tur ‘Tarih yazıcılığına soyunan Steven Spielberg, “neyin ülke, toplum, siyaset, ahlak ve vicdan yararına olabileceği konusunda, tarihten alınma gerçek bir olaya kendi dokunuşunu katarak, sinema tarihine ‘derin’ bir not düşüyor. Filmdeki her bir diyalog adeta mesleğin temel ilkeleri üzerine hatırlatmalardan oluşuyor. Hele bir gazeteci dayanışması var ki, unutulmaz: The New York Times’a yönelik mahkeme kararının ardından Tom Hanks’in ölümsüzleştirdiği Ben Bradlee, ekibine “Onlar kaybederse biz de kaybederiz” uyarısında bulunuyor. “Bizde basalım basmayalım ahlaki ikilemi” ve Nixon’un açık tehditleri altında top gazetenin sahibesi, erkekler dünyasında adeta tek başına yürüyen, Meryl Streep’in bu karakterde olağanüstü bir performans ortaya koyduğu Katharine Graham’e geliyor. Her şey onun ağzından çıkacak olan “Basalım” ya da “Basmayalım” ifadelerine bakarken filmde gerilim doruk yapıyor…

kıssadan hisseye

‘The Post’, ‘basın özgürlüğü’ konusunda ders olarak gösterilecek (ya da okutulacak) bir film….‘The Post’un tartışma masasına taşıdığı meselelerden biri de hükûmetlerin önceliğiyle toplumların önceliğini ve haber alma özgürlüğüne hatırlatmak. Nitekim burada da mahkemenin hukuki gerekçesi devreye giriyor: “Basın yönetenlerin değil, yönetilenlerin hizmeti ve önceliği için vardır”… Nihayetinde dönemin başkanı Richard Nixon’ın sonunu hazırlayan ve bana derhal bizde ki kumpas tapelerini anımsatan, ‘Watergate Skandalı’na da zarifçe bağlanan Spielberg’in filmini kıymetli kılan bir başka yan daha var: Gazeteciliğin eski ve zahmetli yollarını hatırlatmak. Sosyal medya yok, cep telefonları yok, bilgisayar yok, mail yok, yok da yok… Yerlerine çevirmeli telefonlar, daktilo, dizgiciler, sadece işleve hizmet eden basit tasarımlı mobilyalar, uzun favoriler ve yakalar var. Tabii serbestçe sigara içilen gazete binaları (!) ve en önemlisi mesleğe, haberin kutsallığına inanç var… Bu ‘retro’ hava bile ‘The Post’un gönlümüzde bambaşka bir yere oturmasına vesile oluyor ve film.