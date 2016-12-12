Yağmalanan tarih !

Basında verilen bilgilere göre ,terör örgütü DEAŞ kontrolündeyken yağmalanan, Suriye’nin tarihi Palmira kentinden ,Yemenden ve Libya’dan kaçırılan bazı tarihi eserler, İsviçre’nin Cenevre kentinde bir depoda bulundu.

Kabartmalardan ve büstlerden oluşan tarihi eserlerin, Palmira, Yemen ve Libya’dan getirldiği ortaya çıktı. Ele geçirilen eserler arasında üçüncü yüzyıldan kalma,Libya’dan getirilmiş bir Afrodit heykeli, Palmira’dan kaçırılan kabartmalar ve iki cenaze rölyefinin bulunduğu kaydedildi. Bu eserlerin, Birleşmiş Milletler ve UNESCO kararları gereğince dünya kültür mirası olarak çıkarıldıkları ülkelere yollanması gerektiği ifade edildi.

Ölümlere , yağmacılığa, tarihi ve kültürel varlıkların yıkılıp yok olmalarına neden olan savaşların her alanda yarattığı acı ve acımasız sonuçları ne yazık ki önlenemiyor.

Tarih, coğrafya ve bibliyoğrafya alanında yirminin üzerinde eser veren Kâtip Çelebi (1609-1657) ,iki kez kaleme aldığı (1648 ve 1654) Cihannüma adlı eserinde Kristof Kolomb ve Macellen keşiflerinde de bahsederek Japonya’dan Anadolu’ya, Orta Doğuya ve Afrika’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir caoğrafyadan bilgiler vermekte.

Kâtip Çelebi , Cihannüma eserinde,Arap Yarımadası ve Suriye- Şam memleketinin özelliklerinden söz etmiştir:

” Buraya aynı zamanda ‘ Arz-Mukaddes’ adı verilir. Kenan topraklarına Ynanca’da Suriye derler. Bu ülkenin şanı yüce olup peygamberler diyarı, salihlerin merkez ve dervişler ocağıdır. İlk kıble buradadır. Burası aynı zamanda ‘Haşr ‘ ve ‘Neşr’ yeridir. Mukaddes topraklar, büyük ribatlar, sınır boyları ve dağlar, Hz. İbrahim’in göççtüğü yer ve mezarı buradadır. Aynı zamanda Hz. Eyyüb’ün diyarıdır. Şam Hz.Mesih’in doğduğu yer ve beşiğidir. Hz.Musa’nın geçtiği çöl,Hz. Sekeriya’nın mihrabı ,Lüt kavminin şehirleri… burada bulunmakta.”…

“Şam memleketi, mukaddes bir yerdir. Suyu şirin ve havası güzeldir. Abdullah İbn el- As’dan şu söz nakledilmiştir. ‘Hayır on kısma ayrılmıştır;dokuz kısmı Şam topraklarında, bir kısmı ise başka yerdedir… Şam topraklarına bu ismin verilmesinin sebebi, Benî Kenan’dan bir kavmin Kâbe topraklarından uzaklaştırılıp bu bölgeye yerleştirilmesinden dolaydır. Bazıları ise Şam’ın adının Sam İbn Nuh’tan geldiğini söyler.Sam, Süryanice’de Şam’dır…”

Irak’ta,Libya’da,Mısır’da, Suriye’de sürdürülen savaşların ,bütün boyutları ile ele alınması gerekir. Tarih yağmacılığı yanında çeşitli uygarlıklara ait özgün kültür varlıkların tahrip edilmesi ve acımasız insan ölümleri dünyanın yüz karası olarak sürüp gitmektedir.

Bir zamanlar ” Kırk arşın atlanan Halep ve şekerleri ile de ünlü Şam” şimdilerde kan ağlamakta. Tarihi İpek yolu’nun güney bölgesinde yer alan ve asırlardır ticarette, inançta ve hayat felsefelerinde özle bir yer tutan bu kütür ve tarih çoğrafyasına yazık olmakta. Yazık ki ne yazık !…

Bir zamanlar ” Babil Festifali” nedeniyle gittiğim Irak’ta Babil , Bağdat ve çevresinde yaptığım araştırmaları ” Si-An’dan Tiran’a Tarihi İpek Yolu” kitabımda harmanladım.”Bir insan şanslıysa,onu Fırat’ın sularına birakın, avucunda inciyle dışarı çıkacaktır.” diye bir Babil atasözü bulunmakta.

Bu bölgelerde sürüp giden iç ve dış kaynaklı savaşlarda , milyonlarca insan yok oldu, binlerce kadın ve çocuk hayata küstü ve ünlü Mezopotamya uygarlık eserleri Bağdat Müzesi’nden yağmalandı. ABD’de ve Avrupa müzayedelerinde paha biçilmez bedellerle satışa sunuldu. Fırat’ın suları kanlı aktı.Petrol kuyularını koruyan işgalciler bir yandan da tarihi eserlerin yağmalanmasına göz yumdular. Semiramis’in çiçekler ve barış güvercinleri ülkesi yaşanamaz oldu. Yağmur gibi yağan bombalar, insanları, doğayı, külltür varlıklarının ve geçmiş uygarlıkların tarihi mirasını yok etti. Savaşların iç yüzünü görmek ve anlamak isteyenler Orta Doğu’ya bakmalı ve ders almalıdırlar…

Geçmişte söylenen , ” Bağdat, Bağdat olalı böyle vali görmedi” sözü, “Bağdat, Bağdat olalı böyle zulüm , acı ve yağma görmedi” şekline döndü. “Şam’ın şekeri” ve “Halep’de kırk arşın atlayanlar” unutuldu.

Tarih yağmacılığı, en büyük insanlık suçudur.Tarihe ihanet edenler geleceklerine balta vurmuş olurlar. Tarih affetmez !

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