Yağma Hasan’ın Böreği, Yağma ile alınan oylar

Koş vatandaş koş, yağma Hasan’ın böreği bunlar.

Koş vatandaş koş, 24 Haziran’da sandık geliyor önüne.

Koş vatandaş koş, devlet bütçesi senin için yağmalanıyor.

Koş vatandaş koş, oylarını alabilmek için devlet kesesinden dağıtılan payını kap.

Koş vatandaş koş, al imkanları ama yağmacılara asla prim verme.

Koş vatandaş sandığa koş, ama kutsal oyunu vicdanına sorarak kullan.

Yağma Hasan’ın Böreği, Yağma ile alınan oylar için önce ne mi soracaksın?

Hemen söyleyeyim şunu sor vicdanına.

Demokratik parlamenter rejim mi, yoksa tek kişiye teslim edilen bir devlet mi istiyorsun?

14 yıldır enflasyonun, hayat pahalılığının altında ezilen işçiler, emekliler sizler de bu seçim vaatleri geleceğiniz için yeterli mi?

Yoksa o kutsal oylarınızı son dakikada kapabilmek için mi?

Kanacak mısınız bir kez daha?

“Aldatıldım, kandırıldım” diye diye sadece milleti değil ülkemizi zora ve sıkıntıya sokanların vaatlerine kanacak mısınız?

Koş vatandaş koş, demokratik parlamenter rejim için oy vermeye koş.

Koş vatandaş koş, özgür bir medyaya kavuşmak için oy vermeye koş.

Koş vatandaş koş, kindar bir nesil oluşturulmasına karşı oy vermeye koş.

Koş vatandaş koş, evlatlarımıza çağdaş bir eğitim sistemi kurulması için oy vermeye koş.

Koş vatandaş koş, diktatörlük denilen tek kişi rejimine karşı oy vermeye koş.

Koş vatandaş koş, yağma Hasan’ın böreği örneği ayakkabı kutularında, evlerinde yakalanan rüşvetlere “dur” demek için oy vermeye koş.

Koş vatandaş koş, “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi ile dünyadan dışlanan bir ülkeye “hayır” demek için sandığa koş.

Koş vatandaş koş, imar talanlarını, İstanbul’a ihanetlerin “imar affı” ile sıfırlanmasına karşı çıkmak için oy vermeye koş.

Yazılarımdaki hatalarımı haklı olarak anında bana ileten çok değerli okurlarım haksız mıyım?

Vatandaşı seçim öncesi kandırıp oy almak için dağıtılan bu devlet paralarını yarın başta akaryakıt zamları olmak üzere sel olup akacak zam yağmurları ile bizlere yansıtmayacaklar mı?

Kaşık ile verip kepçe ile geri almayacaklar mı?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha günler öncesi ekonominin içinde bulunduğu çok zoru durumu ortaya açıkça koydu diye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azarlanmadı mı?

Dünden bugüne devlet bütçesine nereden geldi milyarlarca lira?

Batan geminin malları bunlar anlamadınız mı hala.

Verdiklerini misliyle geri alacaklarından adınız gibi emin olun.

İnanmayın, sorgulayın, inanmayın kanmayın ki her birimize verdikleri birer elma şekeridir. Bitince elimizden sapı kalacak yani zamlar kalacaktır.

25 Haziran’da demokrasi için, hırsızlıklara, yolsuzluklara, adam kayırmalara, darbelere, cemaatlerin, tarikatların devleti ele geçirmelerine karşı çıkmak için oy kullanmaya koşun.

Aldatılanlara, kandırılanlara değil, kandırılamayacak, aldatılamayacak olanlara oy vermeye koşun.

Yağma Hasan’ın haram böreğini yiyenlere helal oylarınızı asla vermeyin…