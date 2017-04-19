Hangi Yağlar Kilo Vermeye Yardımcı Oluyor? Yağların Faydaları!

Uzmanların açıklamalarına göre bitkisel ve deniz kaynaklı esansiyel yağ asitleri sağlıklı bir yaşama katkı sağlarken, beslenme ve egzersizden alınacak sonuçları olumlu yönde etkiliyor.

En önemli enerji kaynakları arasında yer alan yağların sağlık için ne kadar gerekli olduğu zaten biliniyordu. Bitki, meyve ve tohumlardan Cold Press yöntemi ile %100 doğal olarak üretilen yağların faydaları da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Neden Cold Press Yağlar Tercih Edilmeli?

Vücudumuzun üretemediği ve dışarıdan almamız gereken maddeler esansiyel (elzem) olarak adlandırılıyor. Yağların faydaları’ndan yararlanmak şart! Cold Press (soğuk pres) yöntemi ile hiçbir ısıl ve kimyasal işlem uygulanmadan elde edilen yağlarda Omega 3 ve Omega 9 gibi esansiyel yağ asitleri doğal olarak yağa geçiyor. Uzmanlar tarafından Cold Press yağları güvenle kullanmak için mutlaka eczanelerde yer alan, GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretilen ürünleri almak gerekliliği vurgulanıyor.

İşte Yağların Faydaları ;