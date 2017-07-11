BURDUR’un Ağlasun İlçesi’ne bağlı Yeşilbaşköy Köyü’nde bu yıl kiraz rekoltesinde yağış nedeniyle düşüş oldu. İhraçlık Napolyon kirazda rekolte bu yıl yüzde 60 azaldı.

Yeşilbaşköy’de 22 yıl önce başlayan Napolyon cinsi kiraz üretiminin çoğunluğu Çin, Singapur, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bu yıl mevsimin yağışlı geçmesi nedeniyle kirazda rekolte ve hasılat düşüklüğü yaşandı.

Yeşilbaşköy Muhtarı Ali Koçer, “Köyümüzde 3 bin dekarda kiraz yetiştiriliyor. 1 Temmuz itibariyle kiraz alımları başladı. Bu yıla gelinceye kadar köyümüzde 700 ile 1000 ton arasında kiraz üretimi oluyordu. Bu yıl havanın yağışlı gitmesinden dolayı yapılan ilaç etkisini göstermediği için yüzde 60’a yakın kirazda kurt oldu. Bu yüzden de ihracata gidecek kirazımız bu yıl ancak 100 ton civarında” dedi.

Yeşilbaşköy’de üretilen kirazların Çin, Singapur, Irak, Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç edildiğini, bu yıl yağış ve dolu nedeniyle üretimin azaldığını kaydeden Koçer, “Bu yıl istediğimiz para ve verimi alamadık. Kiraz az olduğu için fiyat arttı ama inşallah gelecek yıl çiftçimiz mağdur olmaz” diye konuştu.

İşçi ücretlerinin yüksekliğinden yakınan Koçer, “Müstahsil kendisi toplayayım dese yetiştiremiyor. İşçi ücretleri yüksek. Bir de üstüne bu yıl ki kurtlanma hadisesi olunca yüzde 40-50 civarında kiraz dalında kaldı. Pazarda kirazın kilogramı 6- 7 lira arasında satılıyor” dedi.

6-7 lira arasında müstahsilden alınan kirazın Avrupa’daki marketlerde 20-25 lira arasında tüketiciye ulaştığını kaydeden Koçer, müstahsille tüketici arasındaki aşırı fiyat farkını asgariye indirilmesini umduklarını anlattı.

Üretici Osman Zengin de 3 defa ilaçlama yaptığı halde kurtlanma olduğunu belirterek, mağdur olduklarını anlattı.