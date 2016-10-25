Yabancıların konut alımlarında düşüş sürüyor

Türkiye genelinde konut satışlarının toparlanarak yükseldiği Eylül ayında, yabancıların alımlarında art arda yedinci ayda da gerileme yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 artarak 108 bin 918 adete yükseldi. Buna karşılık, aynı dönemler itibarıyla yabancılara konut satışları ise yüzde 27.8 azalarak 1,276 adete geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarındaki düşüşler geçen Mart ayında başladı ve darbe girişiminin yapıldığı Temmuz’da yüzde 48.5 ile en yüksek oranlı düşüşü gösterdi.

Yabancıya konut satışları Ağustos ayında da yüzde 26 azalarak 1,512’ye gerilemişti.

TÜİKverilerine göre, “ipotekli satış” olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yüzde 46.7 artışla 42 bin 83 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.6 artarak 50 bin 972’ye çıktı ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 46.8 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.9 artış göstererek 57 bin 946’ya yükseldi oldu.

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