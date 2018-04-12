Çankaya Belediyesi resim, dans, takı tasarım gibi hobi kurslarından bilgisayar işletmenliği, dijital fotoğrafçılık gibi kişisel gelişim kurslarına kadar Çankayalılara diledikleri branşta eğitim verirken mültecileri de unutmadı.

Cebeci Çankaya Evi’nde Yabancılar İçin Türkçe Okuma Yazma Kursuna katılan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Çankaya Belediyesi resim, dans, takı tasarım gibi hobi kurslarından bilgisayar işletmenliği, dijital fotoğrafçılık gibi kişisel gelişim kurslarına kadar Çankayalılara diledikleri branşta eğitim verirken mültecileri de unutmadı. Ülkelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye’ye sığınmak durumunda kalan mülteciler, Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde Türkçe okuma yazma öğreniyor. 2018 dönemi Cebeci Çankaya Evi’nde birinci kur eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ve Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız’ın elinden aldı.

DÜNYANIN HER YERİNDEN ÇANKAYA’YA

Çankaya Evlerinde bu dönem 225 yabancı kursiyerin Türkçe eğitimi aldığını belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Her ne nedenle olursa olsun, ülkemizde bulunduğunuz sürece her biriniz misafirimizsiniz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri kadar sizlerin ihtiyaç ve talepleri de bizim için önemli. Cebeci bölgemizde açtığımız Yabancılar İçin Türkçe Okuma Yazma Kursumuza yönelik ilgi bizleri de fazlasıyla memnun etti. Bugün burada karşılıklı konuşabiliyor, anlaşabiliyor duruma gelmek sizlerin azmi ve başarısıdır. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Yıldız da Çankaya Belediyesinin yabancılara ulaşma noktasında belirlediği tercihlerle başarılı seçimler yaptığına değinerek teşekkür etti.

Üç ay süren ve haftada 3 gün verilen Türkçe derslerine İran, Irak, Afganistan, Rusya, Ukrayna, Brezilya gibi dünyanın dört bir yanından gelen ve Türkiye’de yaşayan yabancılar katıldı. Yaş aralığı 25-60 arası olan kursiyerler ilk kurda kendilerini ifade edebilecek kadar Türkçe öğrendi.