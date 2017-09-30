Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal, “Yabancı yatırımcılara yönelik konut satışında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış var.” dedi.

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığı ile kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiği 3. İstanbul Başakşehir projesinde Grand Rezidans etabının satışları başladı.

3. İstanbul Grand Rezidans’ın tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal ile Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık katıldı.

Toplantıda konuşan Akbal, İstanbul’da örnek bir şehircilik anlayışıyla geliştirilen Başakşehir bölgesinin yıldızının her geçen gün daha fazla parladığını söyledi.

Akbal, 3. İstanbul Başakşehir projesinin de konumu ve avantajlı fiyatlarıyla yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı.

Bu seneki ilk 8 aylık konut satışlarında geçen seneye göre yaklaşık 65 binin üzerinde artış olduğunu belirten Akbal, “Keza yabancıya satışta da benzer bir tablo söz konusu. Yabancı yatırımcılara yönelik konut satışında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış var.” şeklinde konuştu.

Akbal, yabancıya konut satışında Suudi Arabistanlı yatırımcıların başı çektiğinin altını çizdi.

Proje kapsamında satışına başladıkları yeni etabın da özellikle avantajlı ödeme planıyla büyük ilgi göreceğine inandıkları belirten Akbal, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar yaptığımız tüm projelerde kalite ve değer açısından çıtayı çok yükseğe taşıdık. Şimdi bu bilgi ve tecrübeyi 3. İstanbul Grand Rezidans’ta da hayata geçirmek için düğmeye bastık. İstanbul’un en prestijli projelerinden biri olacak Grand Rezidans’ı 2019 sonunda teslim etmeyi hedefliyoruz. Kolay ödeme koşullarıyla bu projemizin yatırımcıları ilgi odağı haline geleceğine inanıyoruz.”

– “Peşin ödemede yüzde 15 indirim sunuyoruz”

Seha Yapı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık da lansmana özel yüzde 5 ilave indirim için sunulan 3. İstanbul Grand Rezidans’ta, büyüklükleri 76 metrekare ile 252 metrekare arasında değişen 140 adet rezidans bulunduğu bilgisini verdi.

Saylık, lansmana özel fiyatlarla yatırımcının karşısına çıktıklarını, fiyatların kısa bir süreliğine 299 bin liradan başladığını, rezidans seçeneklerine göre 773 bin liraya kadar ulaşabildiğini belirtti.

Proje için hazırlanan ödeme planlarınında yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip olduğunun altını çizen Saylık, “Peşin ödemede yüzde 15 indirim sunuyoruz. Projemizde banka kredisi kullanan müşterilerimiz için ise peşinat rakamı sadece yüzde 5. Kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz için ise 60 ay sıfır faiz kampanyamız devam ediyor.” diye konuştu.

Saylık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3. İstanbul Başakşehir projesi ile yatırımcılar için ne kadar doğru bir marka olduğumuzu kanıtladık. İlk lansmanı gerçekleştirdiğimiz Aralık 2016’dan bu yana, satıştaki 1. ve 2. etabın yüzde 60’ı satıldı. 3. İstanbul Başakşehir’in satışa çıkmış etaplarının, lansmandan bu yana yaklaşık yüzde 20’lik bir prim yaptığını gözlemliyoruz. Burada satışı yapılan konutların yüzde 15’inin ise yabancılar tarafından satın alınması, projemizin özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya ve komşu ülkelerde de büyük ses getirdiğinin gösteriyor.”