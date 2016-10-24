Yabancı öğrenciler safran hasadına katıldı

KARABÜK Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrenciler, Safranbolu’da üretilen ve kilosu 25 bin TL’den satılan safran bitkisinin hasadına katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı öğrencilerle birlikte ilçeye bağlı Yukarı Çiftlik Köyü’nde İsmail Yılmaz’ın 12 dönümlük tarlasında safran hasadı yaptı. Somali, Kenya ve Kazakistan uyruklu 13 öğrenciyle birlikte safran toplayan Başkan Aksoy, “Safran değil bence altın topluyoruz. Çünkü çok değerli bir bitkinin başındayız.

Gramı 25 TL’ye satılan, yetiştirilmesi oldukça güç, çiçeği sonbaharda açan önemli bir bitkinin hasadını yapmaktayız” dedi.

Karabük Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrencilere aynı zamanda kültürlerini tanıttıklarını ifade eden Başkan Aksoy, şöyle konuştu:

“Safranbolu’muza ismini veren bitki bu. Maalesef, safran ilçemizde ekilmemeye başlandı. Çünkü çok meşakkatli bir üretim süreci var. Ancak ekmeye devam edenler de var.

Her sene 25 ila 30 kilogram safran yetiştirilmekte. Safranın coğrafya olarak en güzel yetiştiği bölge burası. Bizim safranımızın 1 gramı 100 kilogramdan fazla suyu sarı renge çevirebiliyor. Bizim safranımızın tıbbi değeri, içinde barındırdığı o kimyasal bileşimler çok daha yüksek oranda var.

Farklı ülkelerden gelen safranı vasıfları nedeniyle kendi safranımızdan kolayca ayırt edebiliyoruz.”

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