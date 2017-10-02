Bakanlar Kurulu esnafın, tüccarın, kira geliri elde edenin ve vergisini artırdı. Sayın Maliye Bakanı 14 Eylül günü yaptığı basın toplantısında: “Bu yıl vergi düzenlemesi olmayacak’’ demişti. Üzerine bir hafta geçmeden bu kez 27 Eylül’de “Orta Vadeli Plan’’ açıklanırken vergi zamlarını da art arda açıkladı.

Orta Vadeli Plan ile getirilmek istenen düzenlemeler Torba Yasa Tasarısı ile TBMM’de görüşüldükten sonra yasalaşacağı için, biz şimdilik Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren vergi zamları üzerinde duralım.

Bakanlar Kurulu, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi kanunlarındaki yetkilerini kullanarak bazı vergileri hemen artırdı bile. Halka ağır vergiler salarken, dillere pelesenk edilen ‘’faiz lobisi’’ ve ‘’rantçıların’’ vergi oranı sıfır (0) olarak tespit edildi.

En yüksek katma değer vergisi oranı uygulayan ülkeler gurubunda olan Türkiye oran artışına gidemedi. Katma değer vergisi oran yükseltilmesi konusunda duvara dayanıldığı için, ötesi toslamak.

Bu nedenle sadece, yapım işleri ve bu işler ile birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak katma değer vergisi tevkifat oranları 2/10’dan 3/10’a yükseltildi. Yani, daha fazla katma değer vergisi Hazine’ye hapsedilmiş oluyor.

Diğer bir husus ise öteden beri, Katma değer vergisi iadelerinin ya hiç yapılamaması ya da uzun ve uğraşılardan kırpılarak kuşa çevrildikten sonra ödenmesinden Maliye Bakanı da şikayetçi ama bir şey yapamıyor. Maliye iadeleri kırparak uzun sürelerde vermek şeklinde mükellef alacaklarını bir finansman aracı olarak ve sıfır faizle, yani gizli uzun vadeli borçlanma şeklinde kullanıyor.

Sayın Maliye Bakan bir ara katma değer vergisi için ‘İngiliz modelinden’ sözeti. “Katma değer vergisinin bir satış vergisine dönüştüğü, üretim ve yatırımı engellediğini’’ söyledi. Ama, 140 milyar devreden katma değer vergisini görünce sus pus oldu.

Bakanlar Kurulu gelir vergisi oranlarında da düzenleme yaptı. Düzenleme ile halkın vergi oranları artırılırken, zengin ve yabancıların vergi oranları sıfıra indirildi. Yani vatandaşın gıda ve zaruri ihtiyaçlarına, kira gelirlerine yüksek vergi koyan Bakanlar Kurulu, varlıklı ve yabancılar için sıfır vergi kesesinin ağzını ardına kadar açmış oldu.

Hisse senetleri, hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı Devlet iç borçlanma senetleri ve Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançların vergilerini, bu kararın yayınlandığı 27 Eylül tarihinden itibaren sıfır (0) olarak uygulama kararı aldı.

Ayrıca, bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde Banka Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı, finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnasından yararlanma gibi istisnalar da cabası.

Yukarıda sayılan finansman ve sermaye piyasası araçlarını kim alıyor? Özellikle yabancılar ve varlıklı kesimler. İşte “adalet.’’ Halka vergi zammı, banka, finans kuruluşları ile yabancılara sıfır vergi.

Göstermelik olarak kurumlar vergisinin oranı 2 puan yükseltiliyor. İyi de zaten büyükler kurumlar vergisi ödemiyor ki. Kurumlar vergisini artırsanız ne olur artırmasanız ne olur. Zaten vergi gelirleri içindeki payı yüzde 8. Onu da küçük işletmeler ve kobiler ödüyor.

OHAL ve yasal kısıtlılıklar nedeniyle yurttaşlar Bakanlar Kurulu kararlarına doğrudan dava açamıyorlar. Kısıtlı olmayan hallerde de vatandaş dava açmanın beyhude olacağı, mahkemeler ise üzerlerinden baskı his ettikleri için Devlet aleyhine karar verememektedirler. Hangi mahkeme hakimi Devlete karşı açılan davada halk yararına karar verme cesaretini gösterir.

Böylece dava hakları açık olsa da örtülü olarak kapalı. Zaten OHAL nedeniyle bazı dava yolları da kapalı. Onun için yüksek vergilere karşı halkın boynu bükük.

Mensuplarının ekonomik ve demokratik haklarını savunacak odalar ve borsalar ve esnaf kuruluşları sus pus. Seçimleri ertelenerek rüşvet verildi. Koltuk kaygısıyla onlar da seslerini çıkartamıyor.

OHAL nedeniyle halkın, sendikaların, kitle örgütlerinin da sesi kısılmış. Gösteri yasak, toplantı yasak. Polis göz açtırmıyor sokaklarda.

Sadece Ana muhalefet bazen meydanlarda bazen de salonlarda sesini yükseltebiliyor. İktidar ve yanlıları ise basın ve yayın kuruluşlarını alabildiğine pervasız bir şekilde kullanıyor. Yani örgütlü muhalefet yok edilmiş.

Bakanlar Kurulunun bu düzenlemeleri ile; ekonominin canlandırılması, işsizliğin azaltılması, halkın refahının artırılması sağlanamaz. Banka ve finans sektörlerine sağlanan bu kolaylıklarla savaş ekonomisine hazırlık için Hazine daha kolay iç ve dış borç alabilecek, faturayı da halk ödeyecek.

Neyse… Aslında turpun büyüğü heybede Motorlu Taşıtlara yüzde 40 hata 50, 60 vergi artışı geliyor. “Yaban kazlar yine vergiden kaçtılar, kümestekileri yolmaya devam!’’ yazı serimize devam edeceğiz.