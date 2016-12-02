Yaban hayvanları için 4 bin 500 meyve fidanı dikildi

ZONGULDAK’ta, yeterli besin bulamayarak tarım alanlarına yönelen yaban hayvanları için doğaya 4 bin 500 yabanıl meyve fidanı dikildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10’uncu Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şubesi, ‘Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi Eylem Planı’ kapsamında doğada ağaçlandırma çalışmasına devam ediyor.

İlkbahar ile sonbahar dönemlerinde, kestane, yabani kiraz ve elma, ahlat, kızılcık, kuşburnu, dut, kocayemiş, alıç, üvez fidanı, Milli Egemenlik Parkı, Göldağı Tabiat Parkları ile Devrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda toprakla buluşturuldu. Kış ayının gelmesiyle de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına besin kaynağı olarak doğaya 4 bin 500 yabanıl meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

DKMP 10’uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, eylem planı çerçevesinde orman içi boş ve bozuk alanlar ile terk edilen tarım arazilerine yaban hayatının ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak yabanıl meyveli fidan dikimi, yonca ve buğday ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

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