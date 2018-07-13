Pirler ve Dedeler 2 projesinin Yapımcısı olan Tarık Kavut,” Bu proje babamın okuduğu ‘hakkın sofrası’ eseriyle çıktı. Babam yıllardır bu eseri okurdu. Bende eserin geri kalan bölümünü derleyerek bu yola çıkmış oldum. Bu proje çok beğenildi ki 3’üncü proje isteniyor

Günümüzde giderek artan popüler müzik çılgınlığına karşı tezat olarak ortaya çıkan ‘Pirler ve Dedeler 2’ albümü hem dijital ortamda hem de müzik marketlerde ilgi çekmeye devam ediyor. Proje albümünde yer alan deyişler gün yüzüne çıkmayan ya da çok kişi tarafından bilinmeyen alevi dedelerinin yazmış olduğu eserlerden oluşuyor.

Tarık Kavut’un projesi olan ‘Pirler ve Dedeler 2’ albümüne birçok ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı da katkı vermiş.

Söyleşimizin bu bölümünde Türk Halk Müziğinin önemli yapımcılarından biri olan Tarık Kavut ile ‘Pirler ve Dedeler 2’ proje albümü hakkında konuştuk.

Soru: Pirler ve Dedeler 2 Proje albümü ticari kaygı taşıyor mu?

Kavut: Bu proje babamın okuduğu ‘hakkın sofrası’ eseriyle çıktı. Babam yıllardır bu eseri okurdu. Bende eserin geri kalan bölümünü derleyerek bu yola çıkmış oldum. Bu proje çok beğenildi ki 3’üncü proje isteniyor. Bizde yeni projenin planını yapıyoruz. Fakat çok da uzatmak istemiyorum.

Bu projede hiç ticari kaygım olmadı fakat nasıl izletebilirim, nasıl dinletebilirim düşüncem oldu. Albüm’de yer alan ‘ Ya Hızır’ klibi çok beğeniliyor. Bu klip de Perişan Ali’nin sesini bulup, düzenleyip, ailesinden izin alıp ve bunları bir araya getirip, düzenleyip ortaya çıkardım. Beni bu konu için TRT’den arayıp sen bunları nasıl bir araya getirip düzenledin diye soru sordular. Ben birilerine bir şey satmak için bir iş yapmıyorum. Biz toplum olarak kültür varlığımıza sahip çıkmıyoruz.

Soru: Bu projede kimlerle çalıştınız?

Kavut: İki albümde de bu kültürle yaşayan dedeler ile çalıştık. İlk projede bize sesleriyle katkıda bulunan Oğuz Aksaç, Oğuz Boran, Nilüfer Sarıtaş, Mustafa Özarslan gibi sanatçılar ile çalıştık. İkinci projede ise Muharrem Temiz, Ender Balkır, Kardeş Türküler, Caner Gülsüm, Berrin Sulari gibi sanatçılarımızla çalıştık.

Soru: Proje tasarladığınız zamanda mı bitti?

Kavut: Proje’de çok eser yer aldığı ve birçok sanatçı ile çalıştığımız için proje’nin süresi tasarladığınız sürede bitmiyor. Bu proje 3 yıl gibi bir sürede bitti. Bu proje için teklif götürdüğümüz sanatçıların hiçbiri maddi anlamda bir şey beklemedi. İlk yaptığımız projeyi de bildikleri için gönülden katkı verdiler.

Bu projeyi yaparken çeşitli müzik firmaları tarafından çok engellerle karşılaştım. Firma sahipleri tarafından maddi kayıp yaşarız diye bu işe destek vermeyen firmalar oldu.

Soru: ‘Ya Hızır’ eserine klip çektiniz. Dijital ortamda istediğiniz ilgiyi gördü mü?

Kavut: Bu albüm popüler bir albüm değil. Bu proje zamanla yerine oturacak bir albüm. Müzik marketlerde ‘Pirler ve Dedeler 1’ albümü satılıyor. Biz para yatırarak bir iş yapmadık. Kliplerimizi ve eserlerimizi dinleyicilerimiz elden ele yayarak reklamını yapıyorlar. İnsanlar samimiyetimize inandıkları için sahip çıkıyorlar.

Soru: Albümü hazırlarken hangi eser sizi etkiledi?

Kavut: ‘Ya Hızır’ eseri gerçekten benim için çok önemli. İlk albümde yer alan Tevhidin izlenmesi ve dinlenmesi 20 milyonu geçti. Ben sonucu düşünen biriyim. Engeller çıksa da karşıma onu çözüme kavuşturup sonuca bakmak istiyorum. Enerjimi hiç düşürmem ve çözümü ararım.

‘Ya Hızır’ klibini çekerken Hüseyin Gazi türbesin de güneşin doğduğunda mükemmel bir görüntü var dediler. Gittik güneşin doğmasını bekliyoruz fakat havada bulutlu olduğu için güneş ortaya çıkmadı. Tam moralimiz bozulmuşken güneş kendini gösterdi ve klibi çektik.

Bu projede klip çekeceğimiz birkaç eser daha var. Berrin Sulari’nin klibini çekebiliriz, Uygar Erdoğan’la okuduğumuz bir eser var ona çekeceğiz. Ben bu işi tezgâhta sıcak tutmak istiyorum. Unutturmak istemiyorum. Derdim böyle bir proje yapıp,köşeye çekilip para kazanmak değil.

Soru: Farklı projeleriniz var mı?

Kavut: Farklı bir firmada çıkacak olan ‘Mahsen’ adı altında bir albüm çıkacak. Kişisel olarak birçok sanatçının işini yaptığım projeler var. ‘Pirler ve Dedeler’ adı altın uluslararası bir koru düşünüyorum. İnsanlar yaptığım işlere güvendiği için çok güzel olumlu tepkiler alıyorum.

Ben bu sektörde uğraşan adamın kapıdan girdiği an niyetini anlıyorum. Bu iş de firmaya gittiğin adam senden nasıl bir şeyler alırım diye anlıyor. Bu işin gerçekten şansla alakası yok. Bu sektör gerçekten çok zor. Benim yol gösterdiğim biri gelip senden farklı bir anlam çıkartabilir.

Soru: Kendi çapında müzikle uğraşan kişiler eserlerini nasıl parlatabilirler?

Kavut: Bana birilerinin aracılığıyla söz yazıyorum diyenler var. Böyle diyenlere hiç olumlu yaklaşmıyorum. Çünkü bende böyle bir yaklaşımda bulunmadım. Bu hazırcılıktır. Bu işi yapmak istiyorsan hayallerinin peşinden koş. Biraz uğraş, çabala bir şeyler ortaya çıkar. Bu işin bir edebiyatı var.

45 tane ülkenin Milli Kütüphanelerinde benim eserlerim var. Yazdığım kitaplar, tiyatro oyunlarım var, dramatürjiden geçmiş senaryolarım var. Bunları yaparken gidip araştırıyorum, çabalıyorum. Emeksiz bir şey olmaz.

Ben her albümde çeşitli sıkıntılar yaşayıp mahkemeye çıkıyorum. Mahkemede kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Kavut: Bulunduğumuz sosyal ve siyasal durum ne olursa olsun, kimsenin kendi hayallerinden vazgeçmemesi taraftarıyım. Yaşadığımız şartlar bizi çok kapatsa da, sınırlasa da hayallerinizi engellemeyin. Asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Sonsözüm Sonsöz sizin olsun.