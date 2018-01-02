WT Grand Slam’da milli taekwondocu Nafia’dan Bronz

Dünya Taekwondo Fedarasyonu (WT) tarafından ilk kez düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nin ilk hafta müsabakaları gerçekleştirildi.

Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk haftasında erkekler 80 ve bayanlar +67 kiloda müsabakalar yapılırken Türkiye’yi Nafia Kuş temsil etti.

Her sıklette sadece 12 seçilmiş sporcunun yarışabildiği ogranizasyonda Nafia Kuş, ilk turda Çinli Chen Li’yi çeyrek finalde ise Sırbistan’dan Milica Mandic’i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde son dünya şampiyonu İngiliz Bianca Walkden’a yenilen milli taekwondocu bronz madalya maçında ise Polonya’dan Aleksandra Kowalczuk’u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çin’in Wuxi şehrinin evsahipliğinde Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nin ikinci haftasında 06 Ocak’ta bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, üçüncü haftasında 13 Ocak’ta bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve son haftasında ise bayanlar 57 kiloda Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün ile İrem Yaman madalya mücadelesi verecek.