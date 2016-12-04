WSJ’ya göre AB Liderleri Türkiye konusunda ‘sembolik’ bir önlem üzerinde duruyor

AB liderlerinin Türkiye ile ilgili olarak bir “ikilem” ile karşı karşıya bulundukları öne sürülüyor.

Wall Street Journal gazetesi, AB liderlerinin Aralık ortasında yapılacak zirvede “sembolik” bir önlem alınması üzerinde durduklarını böylece Türkiye ile yüzleşmenin gelecek yıla ertelenmiş olacağını öne sürdü.

AB’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Wall Street Journal, “AB’nin Türkiye ile soğukluğu donmaya yakın” başlığı ile verdiği Brüksel mahreçli haber analizinde “Avrupalı liderler, bir ikilemle karşı karşıya, yani binlerce mültecinin Avrupa’dan uzak tutulmasına katkıda bulunan değerli bir anlaşmayı korurken Türkiye’de artan otoriterliğin işaretleri olarak gördükleri konusunda ne yapılması gerektiği meseledir” diye yazdı.

Avrupa’daki parlamentoların AB liderlerinin tutum almaları yönünde gittikçe artan baskılarına dikkat çeken gazete, “Liderler, iki hafta sonra yapılacak zirvede sembolik bir önlem benimsenmesi üzerinde duruyor. Böylece Türk liderliği ile yüzleştirme, gelecek yıla ertelenmiş olur” dedi.

WSJ, AB ülkelerinden popülist, AB ve göç karşıtı partilerin söylemlerine vurgu yaptıktan sonra Avrupa Parlamentosu’nun ardından Hollanda Parlamentosu’nun da Türkiye ile AB’ye katılım müzakerelerinin “geçici” olarak dondurulmasını istediğine işaret etti.

AB YETKİLİLERİ: ANKARA İLE ÖNEMLİ BİR İLETİŞİM KANALI KAPANIR

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Salı günü dile getirdiği “yeni başlıkların açılmaması” önerisine dikkat çeken gazete, “AB yetkilileri, üyelik müzakerelerinin dondurulmasının Avrupa’nın sadece göç konusunda değil aynı zamanda terörle mücadele ve enerji işbirliği konularında Türkiye’ye ihtiyacı olduğunda Ankara ile önemli bir iletişim kanalını kapatacağı uyarısını yaptılar” diye yazdı.

Bunun ardından “Bazı uzmanlar, yeni müzakere başlıklarının açılmayacağı yönündeki bir AB açıklamasının çok zararlı olmayacağını söylüyorlar” diyen WSJ, Brüksel merkezi düşünce kuruluşundan dış politika uzmanı Steven Blockmans’ın “AB’nin müzakerelere tamamen son vermesi gerekmez, başlık açmamak çok daha hafif ve tırmandırabilecekleri bir önlem. Kağıt üstünde iyi görünen açıklamalar yaparak halkın taleplerini yerine getirmenin akıllıca bir yol olur” görüşünü yansıttı.

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