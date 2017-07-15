Wimbledon’da görev yapan Türk hakemler, “Merkez kortta Türk hakeme görev verilmesi çok gurur verici. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettik. Türk hakemlerin önü açıldı” dedi.

Dünyanın en prestijli turnuvası Wimbledon’da görev yapan Türk hakemler turnuvayı değerlendirdi. Turnuvada 5 Türk hakem ana tabloda görev yaparak Türkiye’yi ve Türk tenisini en iyi şekilde temsil ettiler.

Wimbledon’da Doğan Haber Ajanısı’na (DHA) açıklamalarda bulunan hakemler, son yıllarda Türk hakemlerin Uluslararası turnuvalarda daha fazla görev almaya başladığını ifade ederek, bu yıl merkez kortta bir Türk hakemin görev almasının da büyük bir gelişme olduğunu kaydettiler.

MUTLU GURURUMUZ OLDU

Wimbledon Tenis Turnuvası’nın 10’ncu gününde Mutlu Yücebaş 15 bin kapasitesi olan “show court” yani gösteri kortu diye adlandırılan, turnuvanın favori sporcularının oynadığı kortta çizgi hakemliği görevi yaptı.

Daha önce 5 defa şampiyon olan Venus Willams ve İngiliz Johanna Konta karşılaşmasında görev yapan Yücebaş, Türk hakemlerin gururu oldu.

Her yıl görev yapan bayan hakemler arasında yer alan Esin Kıratlı, bu yıl Mutlu Yücebaşın merkez kortta görev almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Wimbledon büyük bir tecrübe. Burada hakemlik yapmak o kadar kolay değil. Her maçta kule hakemi hakkınızda bir değerlendirme yapıyor. Aldığınız puanlara göre eğerlendiriliyorsunuz. Mutlu Yücebaş önemli bir görev yerine getirdi. İleriki yıllarda ben de merkez kortta görev almayı umut ediyorum” dedi.

10 yıldır tenis hakemliği yapan Erkan Tahran da Türk tenisinin hergeçen yıl daha da ilerlediği ifade ederek, hakemler olarak böyle turnuvalarda yer alıp Türkiye’nin varlığını hissettirmenin gurur verici olduğunu söyledi. Tahran, Wimbledon’da hakemlik yaptıktan sonra diğer turnuvaların da kapası açıldığını belirterek, “Mutlu Yücebaş bizi gururlandırdı. Böyle bir organizasyonda Türkiye’yi başarı ile temsil ettiği için kendisini Türk hakemler olarak tebrik ediyoruz” diye konuştu.