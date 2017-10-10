Avrupa Birliği (AB) WiFi4EU düzenlemesiyle, belediye binalarında, kütüphanelerde, parklarda ve diğer kamusal alanlarda bedava kablosuz internet hizmeti sağlamaya başlayacak.

Konseyin onayladığı yasa kapsamında, AB genelinde 2020 yılına kadar en az 6 bin bölgede yüksek hızda kablosuz internet hizmeti sağlanacak. Avrupa Parlamentosu’nda WiFi4EU ilişkin resmi anlaşma Mayıs ayında imzalanmıştı.

Estonya Girişimcilik ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Urve Palo,

“WiFi4EU projesi birçok vatandaşın yüksek hızlı internete erişimini sağlayacak, belediye, kütüphane ve diğer kamu kurumlarına dijital hizmetlerini destekleme imkanı sağlayacak. Hatta bu proje çok verimli bir yatırım döngüsünü dahi tetikleyebilir”

dedi.

AB’nin bedava kablosuz internet projesi için ayırdığı finansman 2019 itibariyle 120 milyon euroyu bulacak. AB ülkeleri genelinde coğrafi anlamda dengeli bir şekilde dağıtılacak olan proje fonu ilk gelene ilk hizmet esasına dayalı olacak. Projenin uygulaması 2018 yılının ilk aylarında başlayacak.