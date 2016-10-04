Efsane müzikal West Side Story İstanbul’da

Her neslin bildiği ve sevdiği şarkılar Broadway’in en uzun soluklu yapımlarından biri… Müzikal tarihinin efsanesi West Side Story (Batı Yakasının Hikayesi) İstanbul’da sahnelenecek.
İlk kez sahnelendiği 1957’den bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet’in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan West Side Story, müzikal bugüne kadar birçok kez yer aldığı Broadway sahnesinden Zorlu PSM’ye taşınıyor.
1-18 Mart 2017 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak West Side Story, 1950’lerin sonunda New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsünü, hayata yakın ama bir o kadar da masalsı bir akışla anlatıyor.
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Dünya prömiyerini yaptığı 1957 yılında, toplam 732 performansla Broadway’e damgasını vuran yapım, 6 dalda Tony Ödülü’ne aday oldu. ABD’nin farklı eyaletlerinde gerçekleşen turnenin ardından West Side Story, ilk kez 1958 yılında Avrupa kıtasına ayak bastı. İngiltere’nin Manchester şehrinde sahnelenen müzikal, ardından Londra’nın yolunu tuttu. Müzikalin İngiltere turnesi toplam 3 yıl sürdü ve 1039 performans yaptı. Takip eden yıllar boyunca geniş kapsamlı turnelerle dünyanın dört bir köşesinde hayranlarıyla buluşmaya devam eden müzikal, 1980 ve 2009 yıllarında tekrar Broadway’de sahnelendi. 1980’deki geri dönüşünde 333, 2009’daki geri dönüşünde ise 748 performansla izleyicilerle buluştu. 2009’da yeniden sahneye konan West Side Story, 1 milyondan fazla bilet satarak rekor kırdı.
11 60 YILLIK SERÜVEN
1. 60 YILLIK SERÜVEN
Müzikalin başarısı sahne ile sınırlı kalmayarak 1961 yılında beyaz perdeye de taşındı. Jerome Robbins ve Robert Wise’ın yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanan West Side Story, aralarında En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Rita Moreno) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (George Chakiris) ödüllerinin de bulunduğu toplam 10 Oscar Ödülü kazandı.
22 FİLMİ 10 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran West Side Story’nin biletleri, www.zorlupsm.com www.biletix.com üzerinden ve Zorlu PSM gişelerinde satışa çıktı.
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2. FİLMİ 10 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI
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