Efsane müzikal West Side Story İstanbul’da

Her neslin bildiği ve sevdiği şarkılar Broadway’in en uzun soluklu yapımlarından biri… Müzikal tarihinin efsanesi West Side Story (Batı Yakasının Hikayesi) İstanbul’da sahnelenecek.

İlk kez sahnelendiği 1957’den bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet’in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan West Side Story, müzikal bugüne kadar birçok kez yer aldığı Broadway sahnesinden Zorlu PSM’ye taşınıyor.

1-18 Mart 2017 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak West Side Story, 1950’lerin sonunda New York sokaklarında yaşayan asi gençlerin romantik ve dramatik öyküsünü, hayata yakın ama bir o kadar da masalsı bir akışla anlatıyor.