Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

Kozmoz’dan Dünya’ya

Ay yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor, aile konularıyla ilgili gelişmeler gündemde.

Venüs günü’nde her zamankinden daha fala yoğunlaşıyoruz ve duygusal bir konumdayız. Aile içi tartışmalar, gerilimler, bir türlü çözülemeyen problemler, uzun zamandır halledilmeyi bekleyen konular masaya yatırılacak. Bir süredir ihmal ettiğimiz çocuklarımızla daha fazla zaman geçireceğiz. Onların isteklerini yerine getireceğiz ve mutlu etmeye çalışacağız.

Bugün empati yapalım ve çocuklarımızı anlamaya çalışalım.

Bugün karşı cinsle olan duygusal bağlantımızı güçlendirebiliriz. Değişik hediyeler almak, çeşitli sürprizlerle O’nu şaşırtmak, bizi mutlu edeceği gibi ilişkimizin de güçlenmesine yardımcı olacaktır. Aile büyüklerimiz bize herhangibir konuda nasihat vermek isteyebilir. Onları önemseyelim ve ne kadar değerli olduklarını sık sık hatırlatalım. Ayrıca uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir büyüğümüzün gönlünü alacağız ve O’nu hoş tutmaya çalışacağız.

Venüs günü ve Ay’ın yengeç etkisinde olması bizim her zamankinden daha bireysel ve içsel olmamıza neden olacak.

Kendimizi biraz daha fazla dinleyeceğiz ve sorunlarımıza eğileceğiz. Ayrıca bugün daha fazla güvende hissetmek isteyeceğiz. Bür şeyleri sık sık kontrol edeceğiz ve endişemizin azalmasına yardımcı olacağız. Gün içerisinde yeme, içme ritüellerimizin ölçüsünü biraz kaçırabiliriz. Ancak bugün bu konuların etki alanında olduğumuzu düşünürsek değişik restoranlarda yiyeceğimiz güzel yemekler oldukça yüksek haz ve mutluluk verecek bizlere. Aynı zamanda bugün geçmişe bir yolculuk yapabilir, eski ilişkilerimizi ya da yaşadığımız güzel anılarımızı düşünüp, duygusal anlar yaşayabiliriz.