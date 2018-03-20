Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

Kozmoz’dan Dünya’ya

Bugün Mars günü, Ay boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor, gün boyunca enerji akışımızda çeşitli iniş ve çıkışlar yaşayabiliriz.

Mars günü, tartışmalı ve gerilimli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir konuda alacağınız kararlarda çok hızlı düşünüp daha sonra pişmanlık yaşayabiliriz, sakin ve temkinli olacağız. Dışarıdan gelen negatif enerjilerin bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz. İşiniz ya da ailenizle ilgili problemler konusunda yapıcı olma yoluna gidelim.

Sosyal aktivitelerde, dışarıda, trafikte, kalabalık topluluklarda insanların gergin olacağı bir gün.

Mars gezegeni, bizlere yüksek enerji verirken aynı zamanda hatalar yapmamıza ve kontrolü kaybetmemize neden olabilir, dikkatli olacağız. Başarıya ulaşmak için her yol mübahtır mantığını bir kenara bırakıp etrafınızdaki insanları da düşünmek zorundasınız, işlerimizi saygı çerçevesinde ve etik sınırları aşmadan halletmeye çalışmamız yararımıza olacaktır. Boğa burcunda ilerlemekte olan Ay, Mars gezegeninin etkisiyle içsel çatışmalarınızı da ön plana çıkartıyor. Kendi kendimizi eleştirir, hatalarımızı daha net görebilir ve çözümleme yoluna gidebiliriz, ancak kendimizi suçlarken dozu fazla kaçırmamamız gerekiyor.

Kısacası günün kaliteli geçmesi sizin elinizde, biraz meditasyon yapabilir ve etrafınızdaki negatif bulutların dağılmasını sağlayabilirsiniz.