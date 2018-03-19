Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

Kozmoz’dan Dünya’ya

Bugün Ay günü. Boğa burcunda ilerlemekte olan Ay, içsel dürtülerimizi artırıyor.

Ay günü, yapılması gereken ve yarım kalmış işlerimizi tamamlayacağız. Bugün her zamankinden daha fazla adaletli ve haksızlıklara karşı güçlü bir duruş sergileyeceğiz.

Yönetici gezegen Venüs, duygularımızı kontrol altında tutacak.Bugün estetik, güzellik ve sanatsal faaliyetlerimiz ön planda olacak. Ayrıca, Ay’ın boğa burcunda ilerliyor olması bizim için materyalist bir yaklaşım sergiliyor.

Parasal konularla ilgili önemli bir gün.

Alım satım işleri, borçlar, bankalar, yatırımlar bugünün olası gelişmeleri içerisinde yer alıyor. Duygusal enerjimiz, bu konularla ilgili yoğunlaşacak.Çalışma hayatında olanlar için,verimli ve kazançlı bir gün olacak. Ay’ın enerjisi, bizleri daha fazla içselleştiriyor ve kendimizle baş başa kalma arzusu doğuruyor, gündemde olan problemleri yoğun bir şekilde düşünmemize ve çözüm yoluna gitmemize yardımcı olacak. Bugün, ayrıca sosyal aktivitelerimizde de bir hareketlenme gözüküyor.

Güzel bir film, tiyatro ya da çeşitli organizasyonlara katılıp eğlenceli zamanlar geçirebiliriz ancak fazla para harcamamaya dikkat etmemiz gerekiyor, zira Venüs bizi bugün bu konular ile ilgili kontrolsüz bir akışa sürükleyebilir. Bugün ayrıca, hukuksal mücadeleler için önemli bir gün olacak, yargısal süreçler, davalar ön planda. Uğramış olduğunuz haksızlıklara karşı güçlü ve kararlı duruşumuzu asla kaybetmeyeceğiz.

Bugün, ayın duygusal enerjimizi yönlendirmesine kendimizi kaptırmadan, mantık çerçevesinde hareket etmeye çalışalım, kaybetmek ya da kazanmak sizin insiyatifinizde olacak.