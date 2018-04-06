Vuslat’la-Kozmoz’dan-Dünya’ya

6 NİSAN 2018 Venüs Günü, bizim için katı kuralların ve disiplinin ön planda olacağı bir gün.

6 NİSAN 2018 Venüs Günü, olaylara yaklaşımlarda sergileyeceğimiz tutum, birbirimize karşı olan tahammül sınırlarımızı zorlayabilir. Karşımıza çıkacak gündemdeki ya da geçmişle ilgili konuları masaya yatırırken dar çerçeveden değil, geniş bir bakış açısıyla yorumlamaya çalışalım.

Bugün, oldukça ciddi ve kuralcı bir tutum içerisindeyiz. Yönetici konumunda olanlar yeni kararlar alabilir, girişimlerde bulunabilir ya da radikal değişimler yapabilirler. Ayrıca, hamarat ev kadınları bugün bütün hünerlerini ve yeteneklerini birlikte oldukları insanlara sergileyecekler. Yakın çevremizdeki insanlara karşı ketum ve bencil davranışlarda bulunmayalım.

Sağlıkla ilgili, eklemler, kemik ya da romatizma gibi rahatsızlıklar yaşayabiliriz, dikkatli olalım.