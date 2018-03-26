Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

Kozmoz’dan Dünya’ya

Bugün 26 MART 2018 Ay günü, aslan burcunda ilerliyor, etrafımızda olup biten olayları, insanları çok fazla sorgulamayalım.

26 Mart Ay Günü’nde gidişatın istediğimiz gibi şekillenmesini beklemeyelim, aksi takdirde zarar görecek olan gene biz olacağız.

Bugün genel enerji akışında çeşitli iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Kendimize karşı oldukça dürüstüz ve sosyal ilişkilerimizde de etrafımızdaki insanlardan aynı dürüstlüğü bekliyoruz, ancak unutmayalım ki bu fazlasıyla mükemmeliyetçilik olur.

Olayları akışına bırakmak kafamızın daha rahat olmasını sağlayacaktır.

Bugün çeşitli açılışlar, kokteyller, davetler ya da eğlenceli sosyal içerikli aktiviteler karşımıza çıkabilir, ayrıca çeşitli organizasyonlara katılabilir ya da kendimiz bir şeyleri organize edebiliriz. Çalışma hayatımızda her ne iş yapıyorsak , en iyisini yapmaya çalışacağız ve göz dolduracağız. Tabi ki bu etki hepimiz için geçerli olmayacak. Enerjisi düşüşte olanlar için uzun zamandır yapılmayı bekleyen işler, askıya alınmış planlar, görüşmeler, kısacası sürekli ertelenen çeşitli faaliyetler gündeme gelmeye devam edecek.

Size önerim, biran önce silkelenip kendinize gelmeniz ve bir yerden başlamanız, şüphesiz gerisi gelecektir ayrıca bugün farklı konularda ve durumlarda moral ve motivasyon düşüklüğü yaşayabiliriz, dikkatli olalım.