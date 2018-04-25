Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

25 NİSAN 2018 Merkür Günü; Bugün çeşitli konularla ilgili davranışlarımızda birtakım problemler yaşıyor olabiliriz.

25 NİSAN 2018 Merkür Günü, kararsız ve tutarsız bir psikoloji içerisinde olmamız etrafımızdakilerden daha çok, kendimize zarar vereceğimiz anlamına geliyor. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa zorlamayalım ve zamana bırakalım, bizim için en doğru seçim bu olacaktır.

Bugün estetik ameliyatlar, cilt bakımları, kozmetik ürünlerine karşı olan merak ve istek bizler için önemli bir yer işgal edecek. Kendimize vakit ayıracağız ve genel bir bakımdan geçeceğiz. Ayrıca şenlikler, panayırlar, kermesler gibi eğlenceye dönük faaliyetlere kendimizi kaptırabiliriz.